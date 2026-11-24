La tensión comenzó a apoderarse del escenario de Miss Universo 2026 este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, cuando llegó uno de los momentos más esperados de la noche: el anuncio del Top 30.

Después de la competencia preliminar, en la que las candidatas demostraron su preparación en traje de baño, vestido de gala y entrevista, llegó la hora de conocer quiénes continuarían en la lucha por la corona.

El llamado de cada país desató gritos, aplausos y nervios entre las delegaciones y los millones de seguidores que esperaban conocer el veredicto.

El Top 30 fue presentado en dos partes, aumentando todavía más el suspenso. Las primeras 15 semifinalistas fueron llamadas una a una y, con cada nombre anunciado, la lista comenzaba a tomar forma.

Para las candidatas que escucharon su país, el sueño seguía vivo; para quienes todavía esperaban, los segundos parecían hacerse eternos mientras miraban el escenario con la esperanza de escuchar su nombre.

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Entre las primeras clasificadas aparecieron algunas de las representantes que habían logrado llamar especialmente la atención durante los días previos.

Nueva Zelanda abrió la lista, seguida por Chile y Brasil, mientras India, Países Bajos e Islas Turcas y Caicos también aseguraron su lugar.

La emoción continuó con Perú, Cuba y Serbia, demostrando que esta edición reunía una competencia particularmente diversa y con candidatas dispuestas a sorprender.

El anuncio avanzó con República Dominicana, Curazao y Estados Unidos, tres delegaciones que también consiguieron uno de los codiciados puestos. Después llegaron Israel, Ecuador y finalmente Puerto Rico, completando las primeras 15 semifinalistas.

Cada clasificación provocaba una nueva celebración, pero también incrementaba la incertidumbre entre los países que aún no habían sido llamados.

Y mientras la lista avanzaba, Honduras seguía esperando. Los nervios de los seguidores catrachos aumentaban con cada nombre anunciado y la expectativa crecía frente a la posibilidad de escuchar a Luisa Pineda entre las semifinalistas.

Con todavía 15 puestos por revelar, la esperanza permanecía intacta y la emoción se hacía cada vez más intensa: ¿sería Honduras uno de los países que completaría el Top 30?

Las primeras 15 candidatas que avanzaron a la ronda de traje de baño fueron: Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador y Puerto Rico.