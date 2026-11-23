La edición número 75 de Miss Universo llegará a su momento culminante este martes 24 de noviembre, cuando representantes de decenas de países compitan por la corona en una de las galas de belleza más importantes y seguidas a nivel mundial. La gran final se celebrará en San Juan, Puerto Rico, sede oficial del certamen internacional de este año. La ceremonia marcará el cierre de varias semanas de actividades, competencias preliminares y eventos promocionales que reunieron a candidatas de distintos continentes. El escenario de la elección será el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, uno de los recintos más emblemáticos de la isla, acostumbrado a albergar conciertos, espectáculos de gran formato y eventos internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la gala, los concursantes se desfilarán en distintas etapas de competencia antes de que el jurado seleccione a la ganadora, quien sucederá a la actual reina universal y se convertirá en la nueva embajadora global de la organización. Para los seguidores hondureños del certamen, la transmisión está programada para las 7:00 de la noche del martes 24 de noviembre. Canal 11 estará a cargo de llevar la cobertura televisiva a Honduras. El evento también podrá verse a través de Telemundo Internacional , dependiendo de la disponibilidad del servicio en cada país. Asimismo, la cadena ofrecerá acceso a contenido relacionado con el certamen mediante su aplicación oficial para dispositivos móviles.

En Estados Unidos , la transmisión estará disponible a través de la plataforma Peacock , mientras que la Organización Miss Universo también ofrecerá contenido y cobertura digital desde sus canales oficiales. La final combinará la competencia de belleza con un importante despliegue artístico. La organización confirmará la participación de destacadas figuras puertorriqueñas para encabezar el espectáculo musical de apertura. Las cantantes La India , Didi Romero y Denise Quiñones protagonizarán la presentación inicial de la noche. Los artistas interpretarán una canción inédita creada especialmente para conmemorar la edición número 75 del certamen.