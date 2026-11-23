La expectativa de Avengers Doomsday continúa creciendo. Un nuevo tráiler de la esperada película de Marvel Studios ha sido estrenado este lunes 23 de noviembre, cuyo estrenó fue revelado antes por la actriz Hayley Atwell , quien volverá a interpretar a Peggy Carter en la producción. El intérprete reveló la noticia mientras firmaban autógrafos en Nueva York. «El lunes sale un nuevo tráiler... ¿Puedo decir eso?», comentó a los seguidores que se encontraron en el lugar el fin de semana pasada. El anuncio aumentó la expectativa de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ), que esperan conocer más detalles de la producción dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo , cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026.

Disney también anunció un adelanto exclusivo para el 30 de noviembre, durante la transmisión de The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular, por ABC. Sin embargo, se trataría de un avance diferente al que se espera este lunes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el sitio web de Marvel publicaron esta mañana el artículo Mira el tráiler final de 'Avengers: Doomsday', donde explica que el tiempo se agota y el Día del Juicio Final se acerca. Avengers: Doomsday de Marvel Studios presenta un villano sin igual: el temible Doctor Doom, interpretado por el icónico Robert Downey Jr. Esta película reúne a los Vengadores , los X-Men y los Cuatro Fantásticos en pantalla por primera vez en la historia cinematográfica de Marvel.

Joe Russo adelanta detalles de Avengers: Doomsday

La expectativa por la película también creció después de que Joe Russo adelantara algunos detalles durante su participación en las Jornadas de la Industria de Doha, en Qatar. El director explicó que la estrategia de presentar avances de manera gradual busca mantener una conexión emocional con los seguidores y ofrecer pistas sobre la historia antes de su estreno. Según Russo, la producción ha desarrollado diferentes escenas promocionales alrededor de sus personajes, con el propósito de construir una historia que los espectadores puedan ir descubriendo poco a poco. El cineasta también reconoció que el comportamiento de las audiencias ha cambiado desde los estrenos de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, por lo que considera importante conocer las reacciones de los seguidores y comprender qué esperan de la nueva película. «Tengo que interactuar con los fans para entender qué los motiva, qué les funciona», explicó.

Robert Downey Jr. regresa como Doctor Doom

Uno de los principales atractivos de Avengers: Doomsday será el regreso de Robert Downey Jr. al universo Marvel, aunque esta vez no interpretará a Tony Stark, sino al villano Victor von Doom, conocido como Doctor Doom. Joe Russo contó que el actor fue una de las personas que impulsó su regreso a la franquicia junto a su hermano Anthony. Durante una cena, Downey Jr. le planteó la posibilidad de volver a trabajar en una película de los Vengadores. Inicialmente, el director se mostró reacio debido al desgaste que había significado realizar Infinity War y Endgame. Sin embargo, la propuesta de que el actor interpretara al principal antagonista despertó su interés. Russo destacó el talento y el carisma de Downey Jr., a quien considera una figura capaz de conectar con espectadores de diferentes partes del mundo. El proyecto finalmente tomó forma cuando el guionista Steve McFeely presentó una idea que convenció al director: explorar las consecuencias de un final feliz y plantear qué ocurriría si la felicidad de un personaje tuviera un precio para otro.

Los personajes que regresan en la nueva película.