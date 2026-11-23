Tegucigalpa, Honduras. La emisión de licencias de conducir por primera vez se concentrará únicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula a partir del 1 de diciembre, pero la medida enfrenta el rechazo de alcaldes de otros municipios donde este trámite se ha mantenido disponible a través de oficinas regionales. La disposición representa un cambio para quienes necesitan obtener el documento por primera vez fuera de las dos principales ciudades del país. César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), confirmó que la emisión de licencias por primera vez permanecerá habilitada a nivel nacional hasta el 30 de noviembre. Después de esa fecha, el trámite se realizará únicamente en las sedes de la DNVT de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Sin embargo, las autoridades anunciaron que desplegarán brigadas móviles en cuatro regiones del país para acercar el servicio a los ciudadanos, además de otras jornadas que organice la institución. Hasta ahora, no se conocen los municipios que serán atendidos, las fechas de las jornadas ni la frecuencia con la que se desplazarán los equipos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La falta de detalles sobre las brigadas móviles mantiene abiertas varias interrogantes para los ciudadanos que viven en municipios alejados de las ciudades habilitadas. Los solicitantes se preguntan cuánto deberán esperar para acceder a una jornada o si tendrán que trasladarse obligatoriamente a otra localidad para obtener el documento. Aguilar reconoció que atender la demanda en Tegucigalpa y San Pedro Sula representará un reto para la institución; sin embargo, aseguró que no será imposible. La concentración del trámite también generó críticas de autoridades municipales, que consideran que los traslados podrían aumentar los gastos y el tiempo que deben invertir los solicitantes.

Piden reconsiderar desición

El alcalde de Choluteca, Eber Aplícano, pidió al director de Vialidad y Transporte reconsiderar la decisión y tomar en cuenta las dificultades que enfrentarían los jóvenes y trabajadores de su municipio. “Pensemos en nuestros jóvenes que buscan obtener su primera licencia, en quienes trabajan, estudian y hacen un esfuerzo diario por salir adelante. ¿Por qué obligarlos a viajar largas distancias, gastar más dinero y perder tiempo para realizar un trámite que podrían hacer en su propia ciudad?”, cuestionó. Los alcaldes de Tocoa, Rojer Banegas, y de Roatán, Ron McNab, también se pronunciaron en contra de la disposición y expresaron su preocupación por las dificultades que podría generar para sus habitantes. Los ciudadanos también han manifestado su inconformidad. “Los ciudadanos de Choluteca necesitan menos burocracia, no hay necesidad de viajar tan largo para sacar una licencia por primera vez”, expresó José Pérez, residente de Choluteca. La Secretaría de Seguridad, por su parte, explicó que el cambio forma parte de un proceso de modernización del servicio, vinculado a la licitación para contratar un nuevo sistema de emisión de permisos de conducir. El proyecto contempla la tercerización del servicio y la incorporación de herramientas tecnológicas para transparentar los procedimientos y reducir los tiempos de espera.