Tomás Zambrano respondió a los cuestionamientos de Luis Redondo con fuertes señalamientos sobre la gestión de las autoridades durante los últimos cuatro años. «Aunque no vale la pena contestarle a un prófugo de la justicia, lo haré para recordarle a la ciudadanía por qué este gobierno se ha visto en la obligación de tomar medidas radicales contra la delincuencia», expresó.

Tegucigalpa, Honduras . Un intercambio de señalamientos entre Tomás Zambrano y Luis Redondo surgió a raíz de las medidas de seguridad aplicadas por el actual gobierno contra estructuras criminales en Honduras, particularmente en el departamento de Yoro , donde se han ejecutado operativos contra grupos delictivos.

Aunque no vale la pena contestarle a un prófugo de la justicia, lo haré para recordarle a la ciudadanía por qué este gobierno se ha visto en la obligación de tomar medidas radicales contra la delincuencia.Durante los últimos cuatro años, a extorsionadores, mareros y asesinos se les trató con guante de seda. Parecía existir una decisión política de “dejar hacer y dejar pasar”: se les entregó el control de las cárceles a las pandillas y el control de regiones enteras del territorio nacional a grupos terroristas, como el Cartel del Diablo. Delincuentes a los que hoy estamos sometiendo para devolverle la paz y la tranquilidad a Yoro, un departamento históricamente pacífico que sucumbió ante el crimen por la inoperancia de las autoridades anteriores.Vos deberías regresar al país y hacerte responsable de los delitos que cometiste y de las decisiones que no tomaste . Deja de huir como un cobarde y enfrenta la realidad que vos mismo te buscaste.

El político sostuvo que durante la administración anterior los extorsionadores, integrantes de maras y asesinos fueron tratados con tolerancia. Además, afirmó que las pandillas llegaron a tener el control de los centros penales y que grupos terroristas, como el Cártel del Diablo, dominaban regiones del territorio nacional.

Según Zambrano, las acciones actuales buscan recuperar la seguridad y tranquilidad en Yoro, departamento que calificó como históricamente pacífico, pero que, a su criterio, sucumbió ante la criminalidad por la inoperancia de las autoridades anteriores.

En su respuesta, también dirigió un mensaje personal a Redondo, a quien pidió regresar al país y responder por los delitos que, según sus señalamientos, habría cometido, así como por las decisiones que dejó de tomar. "Deja de huir como un cobarde y enfrenta la realidad que vos mismo te buscaste», escribió.

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Redondo reaccionó con otro mensaje en el que cuestionó que se utilice la seguridad ciudadana con fines políticos. "¡Tomás Zambrano, con la seguridad y la vida del pueblo hondureño no se hace política!", manifestó al inicio de su publicación.

El exfuncionario también cuestionó el desempeño del presidente Nasry Asfura y acusó a Zambrano de ejercer una influencia considerable sobre el Gobierno, particularmente en la elección del fiscal que, según afirmó, fue impulsado por el político en el Ministerio Público. Asimismo, señaló que la falta de liderazgo del mandatario le habría permitido asumir protagonismo en asuntos que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo.

Luis Redondo también cuestionó la capacidad de las autoridades de Seguridad y Defensa para enfrentar los problemas de criminalidad y narcotráfico. Aseguró que, mientras se intenta obtener réditos políticos de los operativos, la extorsión continúa afectando a las familias hondureñas, el narcotráfico sigue operando y persisten denuncias sobre zonas de producción y procesamiento de drogas.

Finalmente, advirtió que la seguridad nacional requiere resultados y no protagonismos personales ni espectáculos mediáticos. También responsabilizó política y moralmente a quienes, según su postura, actúen con negligencia o instrumentalicen las medidas de seguridad, y pidió dejar de utilizar el dolor, el miedo y la sangre de los hondureños para hacer política.