Tegucigalpa. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, exigió a la Policía Nacional capturar a los responsables de varias masacres ocurridas este miércoles en Yoro, que dejaron, al menos, 12 víctimas. Zambrano envió un mensaje de condolencia a familiares de las víctimas y prometió que los victimarios serán sometidos por autoridades a través de una intervención total.

"Así como los animales acorralados reaccionan con agresividad salvaje, estos grupos terroristas y organizaciones criminales responden con violencia cuando sienten que la autoridad está recuperando el control del territorio que durante años han dominado por la fuerza", escribió Zambrano en sus redes sociales. Zambrano remarcó que las masacres no harán "retroceder" a autoridades y que irán "de frente contra esos delincuentes".

"Instruyo a las fuerzas de seguridad a actuar con toda la contundencia y determinación necesarias para identificar a los responsables de este acto cobarde y someterlos al peso de la ley. A los terroristas les advierto: cualquier acción violenta contra el pueblo inocente solo les acarreará consecuencias más graves", escribió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así como los animales acorralados reaccionan con agresividad salvaje, estos grupos terroristas y organizaciones criminales responden con violencia cuando sienten que la autoridad está recuperando el control del territorio que durante años han dominado por la fuerza.Me informan que en Yorito unas familias, entre ellas una regidora, fueron cruelmente asesinada por una de estas organizaciones, supuestamente como represalia por las acciones que este gobierno ha emprendido para liberar esa zona de su control.A los familiares de las víctimas, que fueron asesinadas de forma vil y cobarde, les expreso mi más profundo pesar y mis oraciones para que encuentren consuelo y la paz del Señor en este momento tan doloroso. Les prometo que este crimen no quedará impune y que la muerte de sus seres queridos no será en vano.Esta acción no nos hará retroceder. Mantendremos firme la decisión de ir de frente contra estos delincuentes hasta derrotarlos y devolver la paz y la tranquilidad a todo el territorio nacional.Instruyo a las fuerzas de seguridad a actuar con toda la contundencia y determinación necesarias para identificar a los responsables de este acto cobarde y someterlos al peso de la ley.A los terroristas les advierto: cualquier acción violenta contra el pueblo inocente solo les acarreará consecuencias más graves. Es preferible que se entreguen pacíficamente a la autoridad, porque continuaremos esta lucha hasta dar con todos aquellos que durante años han sembrado el odio, el terror y la muerte en nuestros barrios, colonias y pueblos. Los someteremos a la ley y al orden.No nos van a detener ni nos van a amedrentar. Esa es mi promesa al pueblo hondureño. — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) November 18, 2026

Por último, Zambrano instó a los criminales de la región a entregarse a autoridades porque "continuaremos con esta lucha". "No nos van a detener ni nos van a amedrentar. Esa es mi promesa al pueblo hondureño", cerró.

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