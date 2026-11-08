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Tomás Zambrano: "El Pirata era intocable, pero esta semana fue capturado"

Tomás Zambrano destacó la captura de alias “El Pirata”, señalado como integrante de la Pandilla 18 en El Pedregal, Tegucigalpa, durante el operativo “70 Días de Guerra”

Tomás Zambrano: El Pirata era intocable, pero esta semana fue capturado

Tomás Zambrano destaca captura de alias «El Pirata» en El Pedregal
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Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó este domingo la captura de José Arturo Banegas García, alias "El Pirata", señalado como integrante de la Pandilla 18 y quien, según las autoridades, operaba en la colonia El Pedregal, en Tegucigalpa.

"Alias “El Pirata”, integrante de la mara 18, operaba de manera impune en la zona de El Pedregal, Tegucigalpa... era intocable... pero esta semana fue capturado por la Policía Nacional y Policía Militar durante un operativo nocturno, gracias a las reformas legales que aprobamos de manera unánime en el CN", expresó Zambrano en sus redes sociales.

El titular del Legislativo también aseguró que el detenido permanece bajo custodia en un centro penitenciario de máxima seguridad, donde se encuentra aislado y con restricciones de contacto con el exterior.

Desafiante y "rifando" la 18: ¿quién es "Pitoche", capturado en Tegucigalpa?

"Hoy se encuentra bajo custodia en un centro de máxima seguridad, aislado, restringido en el acceso a contacto con el mundo exterior y por eso, sin poder continuar generando violencia contra los ciudadanos honestos", manifestó el funcionario.

Zambrano agregó que las acciones contra la criminalidad continúan en el país y reiteró que la tranquilidad de las familias hondureñas es una prioridad.

La captura de Banegas García se produjo en el sector de La Guasalona, en la colonia El Pedregal, durante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional. El detenido tiene 31 años y es señalado por su presunta vinculación con la Pandilla 18.

De acuerdo con la información policial, Banegas García tendría aproximadamente cinco años de pertenecer a esa estructura criminal y dentro de ella sería conocido con el rango de «Homie».

Las autoridades también informaron que el sospechoso registra antecedentes por extorsión, delito por el que fue detenido en 2014. Asimismo, estuvo recluido en el centro penitenciario de La Tolva, en Morocelí, en 2017, y en el de Ilama, Santa Bárbara, en 2023. Recuperó su libertad en 2025.

Desafiante y "rifando" la 18: ¿quién es "Pitoche", capturado en Tegucigalpa?

Al momento de su detención y presentación ante las autoridades, Banegas García realizó señas relacionadas con la Pandilla 18, un gesto que llamó la atención debido a que algunos detenidos en recientes operativos contra maras y pandillas han hecho este tipo de señales frente a las cámaras.

Honduras inicia ofensiva de 70 días de guerra contra la criminalidad

La captura se enmarca en la operación denominada "70 Días de Guerra", mediante la cual las autoridades buscan combatir el crimen organizado y las estructuras criminales consideradas terroristas.

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Redacción La Prensa
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