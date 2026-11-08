Cuatro jóvenes pierden la vida en hechos violentos en Yoro y El Paraíso

Honduras. Cuatro jóvenes perdieron la vida este domingo en dos hechos violentos registrados en las últimas horas en los municipios de Olanchito, Yoro, y Trojes, El Paraíso, según información preliminar. El hecho más reciente se registró en Trojes, donde dos jóvenes fueron hallados muertos. Las circunstancias del crimen aún no han sido esclarecidas y, hasta ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas. De acuerdo con la información preliminar, los dos jóvenes asesinados en Trojes se transportaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos armados que les dispararon. Ambos murieron en el sitio. Uno de ellos fue identificado únicamente con el nombre de Rony.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena, donde establecieron un perímetro de seguridad mientras comenzaban las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Crimen en Olanchito

El otro caso se reportó alrededor de las 10:30 de la mañana en la carretera que comunica Esquipulas del Norte con el sector de Mame, en Olanchito, Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Luego del hallazgo, se dio aviso a las autoridades, que se desplazaron a ambos lugares para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Todavía se desconocen las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

El asesinato de una joven madre en Trojes

Sin embargo, el doble crimen en Trojes se registró menos de 24 horas después del asesinato de Carla Salgado, una joven madre que murió tras ser atacada a tiros cuando se desplazaba en una mototaxi por el casco urbano de la zona.