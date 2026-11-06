Asesinato de ingeniera Lilian Elizabeth Padilla sigue en la impunidad

San Pedro Sula, Honduras. La ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez fue asesinada hace casi once meses y el crimen va camino a la impunidad, pues no hay personas capturadas ni acusadas ante los tribunales por el caso. El crimen ocurrió el 20 de diciembre de 2025 en el bulevar Villas Mackay, entre las residenciales Los Cedros y Villa Real, cuando la profesional se conducía en su camioneta Toyota Prado del año y fue acribillada a balazos por sicarios que se movilizaban en un automóvil Honda Civic azul. De acuerdo con las investigaciones, el homicidio fue planificado para que los sicarios no tuvieran margen de error al momento de ejecutar el ataque.

Las indagaciones señalan que Padilla Martínez, de 37 años, presuntamente cayó en una trampa. Ese día se dirigía a recoger un paquete enviado desde Estados Unidos a un punto cercano al lugar donde fue asesinada. Las investigaciones también establecieron que la ingeniera no acostumbraba conducir la camioneta ni realizar diligencias personales, ya que, según las pesquisas, esas tareas normalmente las hacía su pareja sentimental. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los hallazgos de la Policía es que a la camioneta presuntamente le colocaron un pequeño adhesivo con la palabra "Yeti" en el vidrio trasero, para que los sicarios identificaran el vehículo y confirmaran que la víctima era quien iba al volante. Según las investigaciones, Padilla Martínez no utilizaba ese distintivo en su vehículo. La Policía informó que la joven que era la pareja sentimental de la ingeniera al llegar a la escena del crimen manifestó inicialmente que no reconocía la camioneta debido a la presencia del adhesivo en la parte trasera. El vehículo presentaba más de 25 impactos de bala y, durante el reconocimiento forense, se determinó que la víctima recibió siete heridas de arma de fuego.

Reclamo de devolución de dinero habría generado conflicto

En un inicio, la Policía manejó como principales hipótesis la extorsión y un posible móvil pasional. La línea relacionada con la extorsión surgió luego de que familiares de la víctima informaran que ella estaba próxima a inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara y que había recibido una nota extorsiva. Ese proyecto era desarrollado mediante una sociedad en la que Padilla Martínez aportó la inversión y ejecutó la obra física, mientras que una amiga cercana contribuyó con el terreno.

Con el avance de las investigaciones surgieron nuevos elementos que apuntan a una posible combinación de conflictos económicos y problemas de índole sentimental como móvil del crimen.