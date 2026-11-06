Tomás Zambrano inspecciona módulos de máxima seguridad en Támara

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezó este viernes una inspección en los módulos de máxima y alta seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, acompañado por autoridades de las instituciones de seguridad, justicia y defensa del país. La visita tuvo como objetivo verificar las condiciones de infraestructura y los mecanismos de control de las instalaciones destinadas al confinamiento de integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales. Durante el recorrido, las autoridades informaron que actualmente 110 privados de libertad permanecen en el módulo de máxima seguridad. Asimismo, los dos módulos de alta seguridad cuentan con capacidad para albergar a 600 internos, distribuidos en 40 celdas.

Zambrano manifestó que el Congreso Nacional continuará respaldando las acciones de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de la población hondureña.

“Los diputados no vamos a descansar hasta que le demos paz y seguridad al pueblo hondureño”, expresó el titular del Legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los mecanismos de seguridad inspeccionados figura la incorporación de escáneres corporales, conocidos como body scanners, utilizados para verificar a las personas y los privados de libertad que ingresan a las instalaciones penitenciarias.

El presidente del Congreso señaló que estos módulos están preparados para recibir a integrantes de estructuras criminales que sean capturados. También describió las condiciones de reclusión previstas, que incluyen 23 horas y media dentro de las celdas y 30 minutos diarios para realizar ejercicios, sin comunicación con el exterior ni contacto con familiares.

Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, explicó que uno de los edificios cuenta con 20 celdas y capacidad para 720 privados de libertad. Además, destacó que la infraestructura fue construida con materiales especiales antivandálicos, diseñados para ofrecer mayor resistencia y evitar daños. Amador Lacayo recordó que la obra fue inaugurada en mayo pasado y agradeció el acompañamiento de las autoridades durante la supervisión. En tanto, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, destacó la coordinación entre las instituciones de justicia y los cuerpos de seguridad para enfrentar el crimen organizado. También exhortó a los padres y familiares a denunciar cuando identifiquen que sus hijos o parientes están involucrándose en actividades delictivas. El presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional, Marcos Paz, aseguró que los módulos están listos para recibir a integrantes de estructuras criminales. Asimismo, señaló que el Legislativo continuará promoviendo reformas y brindando respaldo legal, presupuestario y tecnológico a las instituciones encargadas de la seguridad.

En la inspección también participaron el diputado Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía; Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad; Rigoberto Oseguera Mass, director general de la Policía Nacional, y Luis Rosales, subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.