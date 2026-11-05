Nuevas fechas y horarios de las visitas conyugales en centros penitenciarios

Para el sábado 7 de noviembre, el calendario contempla visitas conyugales en Gracias, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; El Porvenir, Atlántida, de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde; y El Progreso, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.