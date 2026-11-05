Nuevas fechas y horarios de las visitas conyugales en centros penitenciarios

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó los horarios y fechas habilitados para las visitas conyugales en distintos centros penitenciarios del país, como parte del calendario de visitas autorizado del jueves 5 al lunes 9 de noviembre de este 2026.
De acuerdo con el comunicado de prensa, las visitas familiares y conyugales se realizarán en 19 centros penitenciarios y estarán organizadas en dos grupos, con el propósito de evitar aglomeraciones y mantener el orden en las instalaciones.
Entre los centros que tendrán visitas conyugales figuran Puerto Lempira, donde estarán autorizadas el viernes 6 de noviembre, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Para el sábado 7 de noviembre, el calendario contempla visitas conyugales en Gracias, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; El Porvenir, Atlántida, de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde; y El Progreso, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
También podrán realizarse visitas conyugales ese sábado en Marcala, Copán, La Paz, Danlí, Comayagua, Choluteca, Ocotepeque, Juticalpa y Olanchito. En estos centros, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
El INP recordó que los visitantes deben presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y estar registrados en la base de datos del centro penitenciario para poder ingresar.
En el caso de las primeras visitas de cónyuges o parejas, se deberá presentar el DNI y una copia del acta de matrimonio o del acta notarial de unión de hecho. Además, será necesario coordinar con el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI) para obtener el carné correspondiente. El trámite es gratuito.
El comunicado también establece que los visitantes pueden ingresar con una porción de comida para consumir durante la visita, la cual será sometida a los controles de seguridad e inspección tecnológica.
El INP advirtió que está prohibido ingresar sustancias ilícitas u objetos cuyo porte o tenencia no estén autorizados. Quienes intenten introducir artículos prohibidos serán puestos a la orden de las autoridades competentes.
Asimismo, la institución señaló que cualquier alteración del orden por parte de las personas privadas de libertad o sus familiares provocará la suspensión inmediata e indefinida de las visitas, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.
El INP indicó que los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara; Morocelí, El Paraíso; y los módulos de máxima seguridad de Támara y Siria, en Francisco Morazán, quedan excluidos de este proceso de visitas, debido a disposiciones contempladas en la normativa vigente.