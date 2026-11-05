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Nuevas fechas y horarios de las visitas conyugales en centros penitenciarios

El INP habilitó visitas conyugales en 13 centros penitenciarios del país. Conoce las fechas y los horarios establecidos

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El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó los horarios y fechas habilitados para las visitas conyugales en distintos centros penitenciarios del país, como parte del calendario de visitas autorizado del jueves 5 al lunes 9 de noviembre de este 2026.

 Fotos: archivo
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De acuerdo con el comunicado de prensa, las visitas familiares y conyugales se realizarán en 19 centros penitenciarios y estarán organizadas en dos grupos, con el propósito de evitar aglomeraciones y mantener el orden en las instalaciones.
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Entre los centros que tendrán visitas conyugales figuran Puerto Lempira, donde estarán autorizadas el viernes 6 de noviembre, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
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Para el sábado 7 de noviembre, el calendario contempla visitas conyugales en Gracias, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; El Porvenir, Atlántida, de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde; y El Progreso, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
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También podrán realizarse visitas conyugales ese sábado en Marcala, Copán, La Paz, Danlí, Comayagua, Choluteca, Ocotepeque, Juticalpa y Olanchito. En estos centros, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
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El INP recordó que los visitantes deben presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y estar registrados en la base de datos del centro penitenciario para poder ingresar.
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En el caso de las primeras visitas de cónyuges o parejas, se deberá presentar el DNI y una copia del acta de matrimonio o del acta notarial de unión de hecho. Además, será necesario coordinar con el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI) para obtener el carné correspondiente. El trámite es gratuito.
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El comunicado también establece que los visitantes pueden ingresar con una porción de comida para consumir durante la visita, la cual será sometida a los controles de seguridad e inspección tecnológica.
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El INP advirtió que está prohibido ingresar sustancias ilícitas u objetos cuyo porte o tenencia no estén autorizados. Quienes intenten introducir artículos prohibidos serán puestos a la orden de las autoridades competentes.
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Asimismo, la institución señaló que cualquier alteración del orden por parte de las personas privadas de libertad o sus familiares provocará la suspensión inmediata e indefinida de las visitas, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.
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El INP indicó que los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara; Morocelí, El Paraíso; y los módulos de máxima seguridad de Támara y Siria, en Francisco Morazán, quedan excluidos de este proceso de visitas, debido a disposiciones contempladas en la normativa vigente.
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