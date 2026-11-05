Horóscopo de hoy, 5 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Trata de controlar tu ambición que todo te irá bien.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Los enfrentamientos con la familia no te traerán nada bueno; mantén la calma y muéstrate más flexible para que todo salga bien. Recibirás noticias muy halagadoras de alguien de tu pasado que despertará sentimientos que creías dormidos.
TAURO (21 abril - 20 mayo).Los ejercicios aeróbicos, en los que el desgaste físico sea importante, serán beneficiosos para tu salud. Necesitas liberar toxinas que has acumulado durante todo el fin de semana, y de paso instalarte en este hábito por un tiempo, dada la temporada que se avecina.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Ha llegado la hora de ponerte en serio con las cuentas familiares. El presupuesto no da para más y los números rojos acechan. Urge un plan de ajuste de todos y cada uno para llegar incluso a conseguir un pequeño fondo para emergencias.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Excelente jornada para todo lo relacionado con la actividad intelectual, aunque te lleve tiempo desarrollar las ideas que pululan constantemente en tu imaginación. Sé metódico a la hora de hacer fluir de forma adecuada ese caudal.
LEO (23 julio-22 agosto). Aparecerán buenas oportunidades laborales que te interesará aprovechar si quieres conseguir las metas que te has propuesto. Los objetivos alcanzados son muchos y los éxitos no tardarán en llegar.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Si tienes negocios familiares o trabajas por cuenta propia, puede acercarse una pequeña crisis de resultados. Tendrás apoyos para superar estos malos momentos, que remontarán en cuando lleguen mejores coyunturas en la economía.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Aunque últimamente has rehuido de las cenas y salidas nocturnas, volverá a apetecerte la diversión y recuperarás las ganas de salir con tu círculo social. En el plano laboral, un malentendido con un compañero te sacará de tu habitual mutismo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Los asuntos económicos volverán a traerte de cabeza durante toda la jornada. Algunas cuentas no te han salido como tu querías, y tal vez no sea el momento de arriesgar más, lo mejor será esperar acontecimientos.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Si tu salud te preocupa últimamente, hoy tendrás la oportunidad de hacer algo de ejercicio, aunque sea un buen paseo por un entorno natural y sano. No desaproveches la ocasión, aunque pienses que el cansancio te atenaza.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Esperabas una jornada tranquila de trabajo, pero todo tenderá a descontrolarse si no sabes implicar a tus compañeros en cada imprevisto que se presente. Tal vez llegues tarde a una cita en la noche, pero sabrán entenderte.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).El día será para los Acuario una especie de tobogán en el aspecto amoroso por influencia de Urano, el planeta de los cambios; las relaciones personales serán sorpresivas, completamente aleatorias, lo que estará bien para quienes no tengan pareja.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Te va a surgir la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo, aunque puede no ser el deseado. Te conviene reflexionar antes de tomar una decisión que pueda alterar tu futuro dentro de la pareja. No abuses de las comidas copiosas.