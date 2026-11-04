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Gerard Piqué y Shakira involucrados en otra pelea tras denuncia que hizo la cantante

Los abogados del exfutbolistas se pronunciaron y dieron un contundente mensaje para vencer a Shakira.

Gerard Piqué y Shakira involucrados en otra pelea tras denuncia que hizo la cantante
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La separación de Gerard Piqué y Shakira continúa teniendo repercusiones legales. La expareja protagoniza una fuerte pelea que sigue sin tener soluación en los tribunales.
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Gerard Piqué y Shakira anunciaron de manera oficial su ruptura en junio de 2022 tras 12 años de relación y dos hijos en común (Milan y Sasha).
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La expareja se vuelve a ver en los juzgados ya que su separación continúa generando repercusiones legales recientes sobre la custodia y los viajes de los menores.
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Más de cuatro años después de que la expareja decidiera tomar caminos distintos, ambos vuelven a estar en el centro de una disputa relacionada con sus hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, respectivamente.
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La expareja sigue intentando llegar a acuerdos sobre la organización familiar y el régimen de visitas de los menores. Esta vez, la atención se centró en la reacción del equipo legal del exfutbolista luego de la petición presentada por la cantante barranquillera.
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Desde que Shakira se mudó a Miami con sus dos hijos, se dieron diferencias relacionadas con los constantes viajes que los niños debían hacer entre Estados Unidos y Barcelona para compartir tiempo con su padre.
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El nuevo desacuerdo gira alrededor de las condiciones de los desplazamientos entre Miami, Estados Unidos, donde los menores viven con la cantante colombiana desde abril de 2023, y Barcelona, ciudad en la que reside el exfutbolista.
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Shakira no buscaba impedir el contacto entre Piqué y los niños, sino conseguir que los desplazamientos no representaran una carga exclusiva para ellos.
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El objetivo era revisar las condiciones actuales y encontrar una opción que permitiera mantener la relación de Milán y Sasha con sus dos padres sin someterlos a tantos viajes internacionales.
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Después de la audiencia celebrada el pasado 6 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Familia de Barcelona, los representantes legales de Piqué se pronunciaron sobre el proceso.

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En declaraciones entregadas a la revista española Cool, el equipo legal de Gerard Piqué expresó su satisfacción con el desarrollo del caso y dejó claro que ahora espera conocer lo que se decida. “Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde”.
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La declaración refleja la posición de la defensa mientras ambas partes esperan que la autoridad judicial determine si se mantienen las condiciones actuales o se introducen modificaciones al régimen de visitas.
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La solicitud de la artista busca que los viajes de sus hijos no recaigan únicamente sobre ellos. Según explicó su equipo de representación, la intención no es reducir el tiempo que Milan y Sasha comparten con su padre, sino distribuir de otra manera el esfuerzo de los desplazamientos.
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El pacto alcanzado en noviembre de 2022 contempló tres periodos vacacionales escolares para Piqué: Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa. También estableció diez días al mes para compartir con sus hijos y el 70 % del tiempo durante las vacaciones de verano.
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Las negociaciones entre los equipos legales no consiguieron resolver las diferencias, por lo que el caso llegó nuevamente ante un juez. Por ahora, no se ha anunciado una decisión definitiva. El fallo establecerá cómo se organizarán los viajes y las visitas de Milan y Sasha en adelante.
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De esta forma, la expareja continúa pendiente de una decisión que podría cambiar la dinámica de sus encuentros familiares. mientras tanto, los abogados del exfutbolista mantienen su postura y esperan que el juzgado dicte la resolución definitiva.
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