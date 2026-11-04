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Mbappé y un regalo especial: hondureña presume el detalle en redes

La sampedrana sorprendió a sus seguidores al presumir en sus redes sociales un regalo muy especial relacionado con Kylian Mbappé.

Mbappé y un regalo especial: hondureña presume el detalle en redes
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Bella joven hondureña causó revuelo en las redes sociales tras presumir regalo de Kylian Mbappé, el astro francés del Real Madrid.
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La sampedrana compartió el detalle a través de su cuenta oficial de Instagram.
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Ella es Daniella Zavala y no dejó pasar la oportunidad de presumir el detalle.
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Daniella Zavala se ha convertido en una de las hondureñas que despiertan interés en las redes sociales por su relación con el futbolista Kervin Arriaga, mediocampista de la Selección de Honduras que desarrolla su carrera en el fútbol europeo.
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Originaria de San Pedro Sula, la catracha acompaña a su amado Kervin Arriaga.

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La historia entre Daniella Zavala y Kervin Arriaga comenzó cuando el mediocampista militaba en el Marathón de San Pedro Sula, club con el que dio pasos importantes en el fútbol hondureño. La conexión entre ambos creció hasta convertirse en una relación sentimental que posteriormente los llevó al matrimonio.
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Daniella también ha mostrado en sus redes sociales algunos de esos momentos, dejando ver el vínculo que mantiene con el mediocampista hondureño y el orgullo que siente por sus logros.
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En las últimas horas, Daniella volvió a llamar la atención al presumir un regalo muy especial para su esposo: la camiseta de Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid.
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El obsequio llegó después del enfrentamiento entre el equipo merengue y el AEK de Atenas por la UEFA Champions League, un compromiso que permitió a Arriaga medirse ante una de las grandes figuras del fútbol mundial.
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A través de su cuenta oficial de Instagram, Zavala compartió el detalle que recibió el mediocampista hondureño, convirtiendo el recuerdo de aquella jornada europea en un momento especial para la pareja.
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Daniella presumió en sus redes sociales la camiseta que Mbappé le regaló a su esposo Kervin Arriaga. La sampedrana se colocó la indumentaria del astro francés.
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Además de ser conocida por su relación con Arriaga, Daniella es una aficionada del fútbol y del Marathón, equipo en el que su esposo jugó antes de dar el salto al extranjero.
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Zavala también ha practicado fútbol y comparte en sus perfiles digitales fotografías y publicaciones relacionadas con su vida cotidiana, sus viajes y las experiencias que vive junto a su familia.
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Su presencia en redes sociales ha permitido que los aficionados hondureños conozcan un poco más de la mujer que acompaña a uno de los legionarios catrachos que busca consolidarse en el fútbol internacional.
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Daniella Zavala también ha logrado llamar la atención de los usuarios en las redes sociales, donde cuenta con seguidores que están pendientes de sus publicaciones y de los momentos que comparte de su vida personal.
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Su carisma, belleza y naturalidad la han convertido en una figura que despierta interés entre los aficionados hondureños, especialmente entre quienes siguen de cerca la carrera de su esposo, Kervin Arriaga.
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A través de sus plataformas digitales, la sampedrana comparte parte de sus experiencias y deja ver algunos detalles de su vida junto al futbolista catracho.
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Así, Daniella Zavala continúa compartiendo parte de su historia junto al mediocampista hondureño, entre experiencias familiares, viajes y momentos vinculados al fútbol. Esta vez, fue una camiseta de Mbappé la que acaparó las miradas y permitió conocer otro detalle de la aventura europea de Kervin Arriaga.
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