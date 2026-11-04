Kervin Arriaga sorprendió y recibió petición, lágrimas, locura del Real Madrid y hondureñas cautivaron

El AEK salió decidido a aprovechar su condición de local y encontró la recompensa al minuto 12. Aboubakary Koita abrió el marcador tras una acción ofensiva en la que Luka Jovic participó como asistente, desatando la celebración de los aficionados griegos y colocando al Real Madrid contra las cuerdas desde una fase temprana del compromiso.