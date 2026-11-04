Kervin Arriaga sorprendió y recibió petición, lágrimas, locura del Real Madrid y hondureñas cautivaron

Las imágenes más curiosas, llamativas e inesperadas que dejó el vibrante duelo entre el AEK de Atenas y el Real Madrid, correspondiente a una nueva jornada de la UEFA Champions League.
El técnico José Mourinho mostró variantes en el once titular. Vinicius regresó a la convocatoria mientras cumple su sanción en LaLiga y Militao volvió a tener minutos tras superar la lesión. Dumfries, Camavinga y Bernardo Silva, fueron las otras novedades.
Kervin Arriaga de rodillas junto al resto de sus compañeros del AEK durante el minuto de silencio en honora Jesús de Miguel, jugador español que falleció el pasado lunes 2 de noviembre.
Vinicius no pudo contener el llanto durante el minuto de silencio.
El AEK salió decidido a aprovechar su condición de local y encontró la recompensa al minuto 12. Aboubakary Koita abrió el marcador tras una acción ofensiva en la que Luka Jovic participó como asistente, desatando la celebración de los aficionados griegos y colocando al Real Madrid contra las cuerdas desde una fase temprana del compromiso.
Aboubakary Koita celebrando el primer gol del partido.
El hondureño Kervin Arriaga celebró con su compañero Aboubakary Koita lo que era el primer gol del partido.
El festejo de Arriaga con Koita tras la apertura en el marcador. La afición se tenía una fiesta en las graderías luego de ir venciendo por la mínima al conjunto merengue.
Sin embargo, la visita logró empatarlo al 32' con un golazo de Jude Bellingham. El volante inglés anotó de tacón tras conectar un centro de Cucurella.
Solo dos minutos más tarde, Arriaga fue el primer amonestado del compromiso por una falta a destiempo sobre Bellinghan. La acción fue frente al árbitro que no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla.
El colegiado italiano Maurizio Mariani le enseña la amarilla al mediocampista hondureño Kervin Arriaga, quien no podía creerlo. Su rostro lo dice todo.
La bronca del volante catracho que terminó jugando condicionado por esa amarilla en el primer tiempo. Su técnico le pidió serenidad para no seguir arriesgando en esas acciones.
Al minuto 75, Stavros Pilios marcó el 2-1 y devolvió la ventaja al AEK, que volvió a soñar con una victoria de prestigio ante el cuadro español.
Al minuto 78, Kylian Mbappé apareció para marcar el 2-2. El delantero francés empujó el balón al fondo de la red tras un centro raso de Denzel Dumfries, una combinación que permitió a los blancos recuperar la igualdad y mantener vivas sus aspiraciones de llevarse los tres puntos.
Mbappé sacando un remate ante la mirada del hondureño Kervin Arriaga.
Vinicius fue sacado por Mourinho en el tramo final del partido y no le gustó esa decisión al brasileño.
En el minuto 92 apareció Federico Valverde. El mediocampista uruguayo sacó un potente disparo desde fuera del área, un auténtico zapatazo que terminó en el fondo de la portería para establecer el definitivo 2-3 y desatar la celebración madridista.
El gol llegó en el momento más cruel para el conjunto griego, que había logrado adelantarse dos veces y resistido durante buena parte del encuentro. El AEK vio cómo el esfuerzo de toda la noche se escapaba en el tiempo añadido, mientras el Real Madrid celebraba una remontada de enorme dramatismo.
El inglés Jude Bellingham fue elegido como el MVP del juego.
Kervin Arriaga sorprendió ya que se tiró un partidazo ante Real Madrid.
Dos bellas hondureñas vieron en directo el partido AEK vs Real Madrid: La chica de azul es la esposa de Kervin Arriaga y la joven con la camiseta amarilla es su amiga.