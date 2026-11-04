Desempleo e inseguridad empujan a hondureños a emigrar en busca del sueño americano

La falta de empleo, la inseguridad y las pocas oportunidades económicas continúan siendo algunas de las principales razones que llevan a los hondureños a abandonar el país en busca del llamado sueño americano. Una nueva caravana de migrantes salió este martes desde San Pedro Sula con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.
Entre los viajeros hay hombres, mujeres y niños procedentes de distintas regiones de Honduras, quienes comenzaron a concentrarse en la Central Metropolitana de Transporte de San Pedro Sula, desde donde emprendieron el recorrido hacia la frontera con Guatemala.
Una de las migrantes, identificada como Daniela Montiel, contó que decidió salir del país junto a su esposo, sus dos hijos y un nieto debido a la difícil situación económica que enfrenta su familia.
"Tomamos la decisión de irnos porque la situación está muy dura en nuestro país", expresó la hondureña, quien aseguró que su principal motivación es ofrecerles mejores condiciones de vida a sus hijos.
Montiel explicó que la falta de oportunidades económicas la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar Honduras y buscar un futuro distinto para su familia en Estados Unidos.
Otro de los testimonios es el de Danery, una hondureña que emprendió el viaje sola y dejó en El Progreso, departamento de Yoro, a su esposo y sus cuatro hijos.
La mujer relató que anteriormente tenía su propio negocio, pero fue víctima de un robo que la dejó sin sus pertenencias y sin los recursos necesarios para recuperarse económicamente.
"Tenía mi propio negocio, pero me robaron todo y ha sido muy difícil recuperarnos", manifestó Danery, quien viaja únicamente con una mochila y la esperanza de alcanzar el sueño americano.
La inseguridad también figura entre los motivos que impulsan a los hondureños a emigrar. Algunos de los integrantes de la caravana señalaron que abandonan sus comunidades ante el temor y las dificultades para reconstruir sus vidas después de sufrir hechos delictivos.
Los migrantes tienen como primer destino el puerto de Corinto, en el departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala. Aunque reconocen los peligros y obstáculos que enfrentarán durante el recorrido, especialmente al ingresar a México, mantienen la esperanza de llegar a Estados Unidos.
La convocatoria de esta nueva caravana fue difundida a través de las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no se conoce quiénes están detrás de su organización.
La migración hondureña mantiene una importante dimensión fuera de las fronteras nacionales. Según estimaciones de las autoridades de Tegucigalpa, alrededor de 1.8 millones de hondureños viven en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos.
Además, las remesas enviadas por los hondureños que residen fuera del país representan un importante aporte para la economía nacional. Según cifras del Banco Central de Honduras (BCH), estos envíos superaron los 10,000 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, equivalentes a alrededor del 25 % del producto interno bruto (PIB).
Mientras tanto, la migración irregular continúa generando tensiones políticas en Estados Unidos. La Administración del presidente Donald Trump anunció recientemente restricciones de visas contra más de 15 personas supuestamente involucradas en la organización de caravanas migrantes procedentes de Centroamérica y México.