De madres a reinas: las candidatas de Miss Universo 2026 que tienen hijos

Cada vez más mujeres rompen esquemas y desafían los estereotipos de los certámenes de belleza. Madres que han decidido conquistar el escenario del Miss Universo, demostrando que la maternidad no es un impedimento para cumplir sus sueños. Conoce quiénes son y cómo su participación está transformando la historia del concurso.
Waleska Méndez, Miss Santa Bárbara, Honduras: Es una figura pública, socia y directiva de la Asociación de Hípicos de Honduras. Además, ha construido una trayectoria en los medios digitales, donde cuenta con miles de seguidores.
Waleska decidió dar el paso de participar en Miss Universo tras el cambio en las normativas del concurso.
La santabarbarense es madre de un niño, a quien define como su mayor motor e inspiración en la vida diaria. La maternidad la ha llevado a combinar sus compromisos familiares y profesionales, manteniendo siempre un enfoque en la superación personal.
Méndez fue coronada como Miss Santa Bárbara 2026, título que le otorgó el derecho de representar a su departamento en el certamen de Miss Universo, que se celebrará el próximo 24 de noviembre de 2026.
Tamara Rogouski, Miss Argentina: Es licenciada en Marketing y coach ontológica. A sus 28 años, cuenta con una trayectoria en el modelaje que comenzó cuando tenía apenas 12 años. Además, ha desarrollado una destacada labor en el ámbito del desarrollo personal.
Al convertirse en madre de su pequeña hija, Sophie, Tamara replanteó sus prioridades para equilibrar su carrera profesional con el compromiso de ser un ejemplo y una inspiración para su familia.
Aprovechando la apertura de nuevas oportunidades en el certamen, dio el salto de las pasarelas tradicionales a los concursos nacionales de belleza. Entre sus objetivos está transmitir un mensaje sobre el poder de las palabras y la capacidad de las mujeres para alcanzar sus sueños.
Rogouski ganó la corona de Miss Universo Argentina 2026 en mayo del presente año, tras superar a otras 31 candidatas. Durante la competencia, también recibió la banda especial de "Mejor Rostro".
Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico: La puertorriqueña es una profesional de la salud mental de 27 años. Cuenta con formación y experiencia en la prevención de la violencia doméstica, el abuso infantil y la intervención comunitaria en situaciones de crisis.
Es madre de una niña llamada Penélope, cuya llegada marcó una transición decisiva en su vida. Tras experimentar el periodo posparto, desarrolló un mayor interés por la psicología y la salud mental, lo que la impulsó a transformar su trayectoria profesional mientras asumía sus responsabilidades como madre y esposa.
Jennifer decidió incursionar en los certámenes de belleza motivada por el deseo de utilizar esta plataforma para dar visibilidad a causas de impacto social. Su participación rompió esquemas, ya que debutó en el modelaje competitivo sin experiencia previa y realizó su primera pasarela en febrero de 2026.
Barreto fue coronada como Miss Universo Puerto Rico 2026, tras imponerse entre 35 candidatas. Durante su preparación para el certamen, experimentó una transformación física que incluyó la pérdida de 70 libras.
Carolina Porras, Miss Bonaire: Es modelo y defensora de causas comunitarias. Durante varios años, se ha mantenido como una figura activa en el ámbito del modelaje en esta isla caribeña.
Al asumir la maternidad, Carolina reorganizó sus prioridades y esfuerzos con el propósito de convertirse en un ejemplo de superación y liderazgo dentro de su entorno familiar.
Con los cambios en los requisitos del certamen, decidió dar el paso definitivo para participar. Como parte de su preparación, se enfocó intensamente en fortalecer su expresión verbal y proyección escénica.
Fue coronada como Miss Universo Bonaire 2026. Durante la gala final del certamen nacional, destacó por su desenvolvimiento en la pasarela, lo que le permitió obtener el reconocimiento de "Miss Catwalk".