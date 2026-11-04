“De música ligera”de Soda Stereo revive con Ecos en Honduras

Cada gran canción de Soda Stereo esconde una mística particular. Estas son las historias reales detrás de sus composiciones más sonadas.
El 11 de mayo de 1984 Soda Stereo graba su primer disco, un proyecto que mostró la influencia de bandas británicas como The Police y The Cure. Temas como ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? y Sobredosis de TV fueron fundamentales para llamar la atención de la escena latinoamericana.
La banda nació de la obsesión de Gustavo y Zeta por crear un concepto moderno y estético en Buenos Aires. Antes de consolidar el nombre que los haría inmortales, barajaron opciones insólitas como Aerosol, Tarzán y los Castores o Los Estereotipos.
A principios de los años 80, Gustavo Cerati y Zeta Bosio pasaban horas buscando un concepto para su proyecto musical, anotando palabras sueltas en cuadernos. Querían algo que sonara moderno, burbujeante y que reflejara su sonido pop; de ahí surgió la palabra "Soda". El término "Stereo" llegó después para complementar la obsesión que tenían por la fidelidad del sonido y la estética visual de la New Wave.
En la Ciudad de la Furia 1988.La historia: retrata una Buenos Aires nocturna y misteriosa, Cerati la compuso inicialmente en un tono acústico muy íntimo tras una fuerte ruptura amorosa. El concepto del "hombre alado" nació de unos dibujos y poemas que él mismo creaba en su adolescencia. La canción se transformó en un clásico absoluto al sumarle guitarras eléctricas llenas de reverberación en el disco Doble Vida.
De Música Ligera 1990. Es el hit más masivo de la banda, el título provino de los padres de Gustavo Cerati, quienes tenían una colección de discos de música clásica llamados "Música Ligera". Cerati tomó el concepto para ironizar y celebrar el pop liviano que los vio nacer. Musicalmente, el riff principal nació en una improvisación durante una prueba de sonido. Se grabó prácticamente en una sola toma.
El bajista Héctor "Zeta" Bosio aportó las sólidas e hiperactivas líneas de bajo que mantenían a la banda pegada a la pista de baile.
Letra de la canción "Cuando pase el temblor" incluida en el álbum Nada Personal de 1985, la canción combinó el rock con sonidos andinos, una propuesta innovadora para su época que ayudó a consolidar el crecimiento internacional de Soda Stereo. Con el paso de los años, la canción se convirtió en uno de los clásicos más representativos de la banda y en una pieza infaltable de sus presentaciones en vivo.
El baterista Carlos Alberto Ficicchia (Charly Alberti) cerró el trío definitivo. Su estilo rápido y preciso fue crucial para adaptar los ritmos sincopados de la New Wave británica. Los tres integrantes adoptaron una estética audaz de peinados batidos con spray y maquillaje, inspirados directamente por la invasión de cadenas como MTV.
El cerebro musical: Gustavo Cerati: líder, guitarrista y principal compositor de Soda Stereo. Dueño de una sensibilidad única que lograba mutar la literatura clásica en hits pop, Cerati se convirtió en el arquitecto sónico de la banda. Su experimentación constante con efectos de guitarra como el chorus y el flanger definió el sonido sudamericano de una era.
Para 1997, las tensiones personales y creativas entre Cerati, Zeta y Charly Alberti habían vuelto insostenible la convivencia en el estudio. El 1 de mayo de ese año, la banda emitió un comunicado de prensa donde confirmaban oficialmente su disolución de común acuerdo.
El cierre definitivo ocurrió la noche del 20 de septiembre de 1997 ante más de 65,000 personas en el estadio de River Plate en Buenos Aires. Cerati se despidió del público con el legendario e improvisado poema que quedó grabado en la historia del rock: "No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo... ¡Gracias totales!".
Más de 25 años después de su despedida, la música de Soda Stereo continúa emocionando a nuevas generaciones. Canciones como De música ligera, Cuando pase el temblor, Persiana americana, En la ciudad de la furia y Té para tres mantienen vigente el legado de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Este 4 de noviembre, la gira "Ecos" traerá nuevamente esos himnos a Honduras.
Los boletos para el evento ya están disponibles en Eticket Honduras. La exclusiva Experiencia BAC tiene un valor de L5,692 (L5,122 con descuento BAC), mientras que Platea Central Superior cuesta L3,936 (L3,542), Zona Ecos L3,718 (L3,346) y Platea Norte y Sur L2,785 (L2,507).
Si eres fan de Soda Stereo, esta es una oportunidad para volver a cantar los clásicos que marcaron a generaciones. La invitación está hecha: prepárate para disfrutar de Ecos y revivir la magia de canciones que siguen tan vigentes como el primer día.