“De música ligera”de Soda Stereo revive con Ecos en Honduras

Letra de la canción "Cuando pase el temblor" incluida en el álbum Nada Personal de 1985, la canción combinó el rock con sonidos andinos, una propuesta innovadora para su época que ayudó a consolidar el crecimiento internacional de Soda Stereo. Con el paso de los años, la canción se convirtió en uno de los clásicos más representativos de la banda y en una pieza infaltable de sus presentaciones en vivo.