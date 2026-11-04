"10% de posibilidades de sobrevivir": hija de Laura Bozzo habla de la salud de su madre

La presentadora peruana Laura Bozzo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida luego de sufrir una grave emergencia médica que estuvo a punto de costarle la vida.
Su hija mayor, Victoria de la Fuente, rompió el silencio y reveló que los médicos llegaron a darle apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir cuando ingresó al hospital debido a las complicaciones que presentaba.
Durante una entrevista con el programa peruano Amor y Fuego, Victoria explicó que todo comenzó cuando su madre se encontraba en su residencia de Acapulco, México, y empezó a experimentar fuertes dolores abdominales. Ante la emergencia, solicitaron una ambulancia y la trasladaron a un centro médico, donde los especialistas descubrieron que tenía una úlcera que se había perforado y provocado una peritonitis, una grave inflamación del revestimiento interno del abdomen que puede poner en riesgo la vida.
"Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que ingresó, creo que le daban 10 por ciento de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper grave", relató su hija al recordar el difícil pronóstico que recibió la familia.
Debido a la gravedad del cuadro, Laura tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia y posteriormente fue trasladada al Hospital General de México, en Ciudad de México, para continuar con su tratamiento y recibir atención especializada.
Durante aproximadamente dos semanas permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde necesitó asistencia médica para respirar y mantener controlada su presión arterial.
Victoria también explicó que la evolución de su madre fue complicada, pues había días en los que mostraba mejoría y otros en los que su condición volvía a empeorar. Por esa razón, tanto ella como su hermana Alejandra decidieron mantener la situación en privado y evitar ofrecer declaraciones mientras no tuvieran certeza sobre su evolución.
Sin embargo, después de varios días de incertidumbre, la familia recibió noticias alentadoras. La hija de la conductora confirmó que Laura Bozzo logró salir de cuidados intensivos y fue trasladada a una habitación de hospitalización general. Además, aseguró que ya se encontraba consciente, podía hablar y había comenzado a recuperar su característico temperamento.
«Mi mamá ayer me estaba gritando porque me decía que estaba aburrida», contó Victoria, quien reconoció que escucharla quejarse por estar en el hospital era una señal de alivio después de los momentos tan difíciles que habían atravesado.
La hija de la presentadora también expresó su molestia por los rumores que circularon en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de su madre y pidió mayor responsabilidad al difundir información relacionada con la salud de una persona. Aunque Laura ha mostrado avances importantes, hasta el momento no se había establecido una fecha definitiva para su salida del hospital, pues su recuperación continúa dependiendo de su evolución médica.