"10% de posibilidades de sobrevivir": hija de Laura Bozzo habla de la salud de su madre

Durante una entrevista con el programa peruano Amor y Fuego, Victoria explicó que todo comenzó cuando su madre se encontraba en su residencia de Acapulco, México, y empezó a experimentar fuertes dolores abdominales. Ante la emergencia, solicitaron una ambulancia y la trasladaron a un centro médico, donde los especialistas descubrieron que tenía una úlcera que se había perforado y provocado una peritonitis, una grave inflamación del revestimiento interno del abdomen que puede poner en riesgo la vida.