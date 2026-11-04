Zonas de Honduras que no tendrán luz este jueves 5 de noviembre

La suspensión del servicio también abarcará amplios sectores de la zona sur del país, entre ellos Lufussa I, Lufussa II, Lufussa III, servicio propio de subestación Agua Caliente, Las Delicias (El Tambor, hacienda Los Mangos y La Majada), empacadora de camarón Nova Honduras, Laure Abajo, El Laure Arriba, La Criba, Petro Sur, 11 Batallón, fábrica de cemento Argos, Pavana, empacadora Empasa y puerto Henecán. En San Lorenzo, los trabajos afectarán el barrio San Antonio, Grupo Agrolíbano, barrio Gracias a Dios, barrio Brisas del Mar, Plaza Marina, empacadora Pacific del Valle, empacadora San Lorenzo, barrio San José, barrio El Centro, barrio Buenos Aires, La Pista, barrio Buena Vista, colonia Obrera, barrio 17 de Septiembre, aldea El Comercio, colonia Brisas del Norte, aldea El Caimito, Corinto, aldea Altos de la Cruz, colonia San Francisco y Alto Verde.

Asimismo, se incluyen la empacadora de melón Santa Rosa, El Bejucal, El Pimpo y El Tular, donde se encuentran las bombas de agua de Serna, aldea La Puente, colonia Gracias a Dios y El Pedrerito.

Otros sectores contemplados son aldea Agua Fría, Borbollón, Playa Grande, barrio Jazmín, barrio Enmanuel, puerto de La Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales y Macuelizo. También El Espino, las bombas de agua Espino, fincas y empacadora Agrodex, El Tololar, bombas Cofaisita, El Chilcal, aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, hacienda Pilar Marquina, La Montaña, El Corcobado, lagunas de camarón, finca La Pital, finca Procac, El Relleno, Las Pilas, Los Huatales, propiedad de la familia Facussé, Punta Novillo, Puerto Grande y La Pintadillera La Playa, La Flor, Playa La Virgen, Los Langues, El Jocote, Playa El Zope, Playa Las Gaviotas, Playa La Guayaba Dorada, Playa Blanca, Puerto Sierra, El Ojochal y Coyolito.