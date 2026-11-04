Zonas de Honduras que no tendrán luz este jueves 5 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este jueves 5 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre las zonas afectadas del Distrito Central figuran parte de residencial Las Uvas, residencial El Sauce, PriceSmart, Plaza de Reyes, parte de colonia Las Hadas, parte de colonia Los Ángeles, colonia Modelo, colonia El Periodista, Villa Santa Mónica, colonia Los Robles, Roble Alto, Llanos del Potrero, UCENM, colonia Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, colonia Inestroza, parte de Predios del Recreo, colonia Cascada, residencial Roble Oeste, residencial Copacabana, templo mormón y zonas aledañas en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En otro sector del Distrito Central, las interrupciones comprenderán Villas del Real, residencial Vitali, Mirador de Los Ángeles, parte de residencial Las Uvas, parte de colonia Las Hadas, parte de colonia Los Ángeles, sector Agua Dulce, Del Campo International School, Aldeas SOS, torre Xcala, aeropuerto Toncontín, COCESNA, colonia 15 de Septiembre, parte de colonia América, Altos de la colonia América, supermercado La Colonia número 2, colonia San Luis, Camosa, diario La Tribuna, Comercial Laeisz, colonia Rivas, La Mundial, colonia La Pradera, Flor del Campo, colonia Modesto Rodas, colonia Merrian, colonia Venecia, bombas UMAPS, Estiquirín, colonia Las Delicias, La Burrera, colonia La Rosa, colonia Siri Zúñiga y zonas aledañas, en el mismo horario.
En Choluteca, los cortes de energía están previstos de 5:00 a 8:00 de la mañana. Entre las comunidades y sectores afectados se encuentran La Joyada, La Lujosa, Los Llanitos, Santa Cruz, colonia Buena Vista, Los Mangles, Punta Ratón, Monjarás, Cedeño, El Botadero, Guapinol, Los Delgaditos, Azucarera La Grecia, Azucarera Choluteca, Empacadora Santa Inés, Orolarva, ICF, Pueblo Nuevo, El Ojochal, El Marillal, Palo Herrado, Jocomico, Agua Caliente Pavana, El Trapiche, Guanacastillo, El Copal, Empacadora Litoral, Intrefica, Colonias Unidas, barrio Iztoca, colonia Arias Lagos, Carnilandia, barrio Pacífico, Pollo Norteño, La Redonda, residencial Santa Elena, colonia Altos del Guayabo, gasolinera Uno Gualiqueme, Empacadora Golfo Azul y zonas aledañas.
En los departamentos de Valle y Francisco Morazán, las interrupciones del servicio eléctrico se efectuarán de 5:00 a 8:00 de la mañana. Los sectores afectados incluyen colonia Altos de La Flor, carretera a Jícaro Galán, El Guayabo número 1, Bañaderos, El Obraje, Jícaro Galán, Chocolate, Maracito, Lagartillo, Los Limones, aldea El Chiflón, Las Balitas y aldea Las Mesas. También se reportan cortes en San Francisco de Coray, específicamente en los barrios Managua, El Centro, La Presa, El Calvario, El Sombreroto, El Llano y Miraflores; además de las aldeas Cerro Grande y Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Quebrada Honda y zonas aledañas.
La suspensión del servicio también abarcará amplios sectores de la zona sur del país, entre ellos Lufussa I, Lufussa II, Lufussa III, servicio propio de subestación Agua Caliente, Las Delicias (El Tambor, hacienda Los Mangos y La Majada), empacadora de camarón Nova Honduras, Laure Abajo, El Laure Arriba, La Criba, Petro Sur, 11 Batallón, fábrica de cemento Argos, Pavana, empacadora Empasa y puerto Henecán. En San Lorenzo, los trabajos afectarán el barrio San Antonio, Grupo Agrolíbano, barrio Gracias a Dios, barrio Brisas del Mar, Plaza Marina, empacadora Pacific del Valle, empacadora San Lorenzo, barrio San José, barrio El Centro, barrio Buenos Aires, La Pista, barrio Buena Vista, colonia Obrera, barrio 17 de Septiembre, aldea El Comercio, colonia Brisas del Norte, aldea El Caimito, Corinto, aldea Altos de la Cruz, colonia San Francisco y Alto Verde.
Asimismo, se incluyen la empacadora de melón Santa Rosa, El Bejucal, El Pimpo y El Tular, donde se encuentran las bombas de agua de Serna, aldea La Puente, colonia Gracias a Dios y El Pedrerito.
Otros sectores contemplados son aldea Agua Fría, Borbollón, Playa Grande, barrio Jazmín, barrio Enmanuel, puerto de La Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales y Macuelizo. También El Espino, las bombas de agua Espino, fincas y empacadora Agrodex, El Tololar, bombas Cofaisita, El Chilcal, aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, hacienda Pilar Marquina, La Montaña, El Corcobado, lagunas de camarón, finca La Pital, finca Procac, El Relleno, Las Pilas, Los Huatales, propiedad de la familia Facussé, Punta Novillo, Puerto Grande y La Pintadillera La Playa, La Flor, Playa La Virgen, Los Langues, El Jocote, Playa El Zope, Playa Las Gaviotas, Playa La Guayaba Dorada, Playa Blanca, Puerto Sierra, El Ojochal y Coyolito.
En el municipio de Amapala, Valle, la suspensión del servicio eléctrico está programada de 5:00 a 8:00 de la mañana. Entre los sectores afectados figuran el centro de Amapala, Nuevo, La Máquina, La Ceibita, Las Crucitas, Carao Pando, Caracol, caserío El Rastro, La Balastrera, Las Pijoteras, Base Naval, Isla Privada y las bombas del SANAA. También se incluyen aldea Playa Negra, aldea Playa Grande, aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, las empacadoras Larvipac y Larvi Sur, El Ojochal, Punta Onda y zonas aledañas.
En sectores de los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle, los trabajos de mantenimiento afectarán El Nance, Tapatoca Centro, Tapatoca Río, aldea El Espinal, Esquimay, aldea San Felipe, El Tablado, Pespire, Ojo de Agua, la Central Hidroeléctrica Nacaome y parte de las aldeas de La Venta. Asimismo, se reportan interrupciones en El Rebalse, Los Higueros, cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos y Moropocay. La suspensión también comprenderá San Isidro, San José, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, Ojo de Agua, La Joya, Las Marías, La Quesera, El Rombón, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.