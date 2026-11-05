Cristiano Ronaldo: revelan el sorprendente motivo de su adiós a Portugal

Prensa internacional revela sorprendente causa que provocó la decisión de Cristiano Ronaldo de no seguir formando parte de la selección nacional de Portugal.
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal después de 23 años defendiendo la camiseta de su país. El histórico delantero comunicó su decisión mediante un extenso video publicado en sus redes sociales, en el que leyó una emotiva carta de despedida.
“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro”, expresó el astro portugués al inicio de su mensaje, que duró aproximadamente cinco minutos y estuvo acompañado por la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes.
Cristiano Ronaldo cierra una trayectoria internacional extraordinaria. El delantero se despide como uno de los máximos referentes de la historia del fútbol portugués, con récords goleadores y títulos que marcaron una época para su selección.
Su historia con el combinado absoluto comenzó en agosto de 2003, cuando debutó a los 18 años frente a Kazajistán, ingresando en sustitución de Luís Figo bajo la dirección técnica del brasileño Luiz Felipe Scolari.
La determinación del atacante, de 41 años, se produjo después de semanas de tensión con el cuerpo técnico portugués. Según reportes de la prensa lusa, la relación con Jorge Jesus quedó seriamente deteriorada tras un episodio ocurrido durante una concentración internacional, cuando Cristiano abandonó las instalaciones de la selección sin autorización, situación que derivó en una sanción disciplinaria.
El anuncio de su retiro llegó pocas horas antes de que Jorge Jesus diera a conocer la convocatoria de Portugal para la próxima fecha internacional de la Liga de Naciones de la UEFA. Y, de acuerdo con medios portugueses, el entrenador tenía previsto incluir nuevamente a Cristiano Ronaldo en su lista.
Lo que habría sorprendido al seleccionador fue que el delantero comunicara su decisión directamente al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, sin informarle previamente a él.
“CR7 informó a Pedro Proença de su renuncia a la selección, Jorge Jesus no. Cristiano sabía que el seleccionador lo convocaría este viernes y decidió marcharse con antelación”, informó el diario portugués A Bola.
La periodista Irene Palma también señaló que el histórico atacante sabía que recibiría una nueva convocatoria, pero no quería regresar al combinado nacional mientras Jorge Jesus estuviera al frente del equipo.
La situación habría ocurrido sin que ambos mantuvieran una conversación previa para resolver sus diferencias. De hecho, según los reportes de la prensa portuguesa, el entrenador y el futbolista no habían vuelto a tener contacto desde el episodio que provocó la ruptura entre ambos durante una concentración internacional.
Por su parte, el diario Record añadió otro elemento al conflicto al informar que Cristiano Ronaldo no había respondido a los mensajes que el seleccionador le envió durante las últimas semanas.
La despedida de CR7 no solo representaría el cierre de una de las etapas más gloriosas en la historia del fútbol portugués, sino también el desenlace de una relación que terminó deteriorándose hasta el punto de impedir una última convocatoria bajo el mando de Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo ya no quería jugar bajo Jorge Jesus y anunció su jubilación justo antes del anuncio de la convocatoria para evitar ser convocado.
Así termina una de las etapas más importantes en la historia del fútbol, con Cristiano Ronaldo fuera de la selección y una ruptura que nadie imaginó para el cierre de su trayectoria internacional.
Cristiano Ronaldo pone punto final a su historia con Portugal, una etapa que quedará marcada por los goles, los récords, los títulos y una huella imborrable. No obstante, según la prensa lusa, su adiós también deja una última controversia: una ruptura con Jorge Jesus que habría precipitado una despedida sin reconciliación.