Rostros de la goleada histórica Olimpia 8-0 Juticalpa: jugador sorprende con su esposa y bronca

Las imágenes de la escandalosa goleada que Olimpia le propinó 8-0 al Juticalpa FC en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. ¡Noche trágica para los canecheros!
Los equipos titulares de Olimpia y Juticalpa FC posando antes del inicio del partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.
El estadio Nacional Chelato Uclés lució vacío, esto en respuesta de la afición olimpista a la eliminación del Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.
¡ASUSTABAN! Así lucían las calles alrededor del estadio Nacional Chelato Uclés minutos antes del inicio del partido.
¡INVITADO! El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Martínez, estuvo en el palco del Nacional observando el partido Olimpia vs Juticalpa FC.
Algunas bellas chicas se hicieron presente en el estadio Nacional Chelato Uclés para ver el partido del Olimpia vs Juticalpa FC.
Las lindas olimpistas que adornaron el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Una madre orgullosa sacándole una foto a su hija que posa feliz con su camiseta del Olimpia.
Jorge Álvarez, no entró en la convocatoria del partido del Olimpia vs Juticalpa FC, pero llegó al estadio Nacional junto a su bella esposa Madeline Ordóñez.
¡SORPRESA! Michaell Chirinos reapareció en una convocatoria del Olimpia tras estar 73 días de baja luego de sufrir una fractura en el rostro (pómulo, arco cigomático y hueso de la nariz). Y volvió con una máscara protectora.
Jack Jean-Baptiste conectó este cabezazo tras un tiro libre de Edwin Rodríguez y marcó el primer gol del Olimpia ante Juticalpa FC.
Este fue el primer gol de Jack Jean-Baptiste con la camiseta del Olimpia desde su regreso esta temporada.
De rodillas y con las manos apuntando al cielo, así celebró Jack Jean-Baptiste su gol que puso el 1-0 en el marcador.
El uruguayo Nicolás Dibble festejó por partida doble, se despachó con dos goles y aumentó la cuenta del Olimpia ante Juticalpa FC.
La conexión uruguaya-argentina dio frutos. Imanol Enríquez asistió dos veces y Nicolás Dibble firmó un doblete.
El portero José Mendoza vivió una noche de terror en el arco del Juticalpa FC.
Los jugadores del Olimpia celebrando uno de los goles de Nicolás Dibble contra el Juticalpa FC.
Rostros de tristeza y cabizbajos en el Juticalpa FC en su peor derrota en la historia de la Liga Nacional de Honduras.
Los futbolistas del Juticalpa FC no metían ni las manos. Recibieron una dura paliza por parte del Olimpia.
Los jugadores canecheros dieron vergüenza a su afición encajando ocho goles del Olimpia.
Óscar Barrios, defensa del Juticalpa FC, protagonizó una bronca con el delantero argentino Imanol Enríquez. Palabras y empujones.
El árbitro tuvo que llegar a separar a los jugadores. Nicolás Dibble apareció para defender a su compañero.
Jorge Benguché tuvo una gran noche y se despachó con un triplete. Así venció a José Mendoza para marcar el 5-0 ante Juticalpa FC.
Emanuel Hernández y Bryan Cortés felicitaron a Jorge Benguché por sus goles.
Jorge Benguché gritando su tercer gol del partido y el 6-0 del Olimpia ante el Juticalpa FC.
El "Toro" Benguchó señalizando con sus dedos el triplete que marcó contra el Juticalpa FC. Jorge llegó a 4 goles en el Torneo Apertura 2026.
Tras el 6-0, el portero del Juticalpa FC, José Mendoza, no pudo seguir en el partido y salió de cambio.
Edwin Rodríguez se unió a la fiesta del Olimpia marcando el 7-0 contra el Juticalpa FC.
Michaell Chirinos volvió a lo grande y cerró la goleada del Olimpia anotando el 8-0 ante Juticalpa FC.
Así lució Michaell Chirinos con su máscara protectora, estilo a la que lleva Edwin Rodríguez.
Michaell Chirinos celebró delante de los pocos aficionados del Olimpia que llegaron al estadio Nacional Chelato Uclés.
Enrique Facussé, convocado a la Selección de Honduras, encajó dos goles tras entrar de cambio.
Yustin Arboleda desperdició el que pudo haber significado el 9-0 del Olimpia. El delantero cobró un penal y lo mandó a las nubes.