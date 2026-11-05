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Rostros de la goleada histórica Olimpia 8-0 Juticalpa: jugador sorprende con su esposa y bronca

Olimpia se dio un festín de goles y hundió más al Juticalpa FC en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Rostros de la goleada histórica Olimpia 8-0 Juticalpa: jugador sorprende con su esposa y bronca
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Las imágenes de la escandalosa goleada que Olimpia le propinó 8-0 al Juticalpa FC en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. ¡Noche trágica para los canecheros!

 FOTOS: Marvin Salgado
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Los equipos titulares de Olimpia y Juticalpa FC posando antes del inicio del partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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El estadio Nacional Chelato Uclés lució vacío, esto en respuesta de la afición olimpista a la eliminación del Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.
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¡ASUSTABAN! Así lucían las calles alrededor del estadio Nacional Chelato Uclés minutos antes del inicio del partido.
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¡INVITADO! El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Martínez, estuvo en el palco del Nacional observando el partido Olimpia vs Juticalpa FC.
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Algunas bellas chicas se hicieron presente en el estadio Nacional Chelato Uclés para ver el partido del Olimpia vs Juticalpa FC.
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Las lindas olimpistas que adornaron el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Una madre orgullosa sacándole una foto a su hija que posa feliz con su camiseta del Olimpia.
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Jorge Álvarez, no entró en la convocatoria del partido del Olimpia vs Juticalpa FC, pero llegó al estadio Nacional junto a su bella esposa Madeline Ordóñez.
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¡SORPRESA! Michaell Chirinos reapareció en una convocatoria del Olimpia tras estar 73 días de baja luego de sufrir una fractura en el rostro (pómulo, arco cigomático y hueso de la nariz). Y volvió con una máscara protectora.
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Jack Jean-Baptiste conectó este cabezazo tras un tiro libre de Edwin Rodríguez y marcó el primer gol del Olimpia ante Juticalpa FC.
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Este fue el primer gol de Jack Jean-Baptiste con la camiseta del Olimpia desde su regreso esta temporada.
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De rodillas y con las manos apuntando al cielo, así celebró Jack Jean-Baptiste su gol que puso el 1-0 en el marcador.
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El uruguayo Nicolás Dibble festejó por partida doble, se despachó con dos goles y aumentó la cuenta del Olimpia ante Juticalpa FC.
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La conexión uruguaya-argentina dio frutos. Imanol Enríquez asistió dos veces y Nicolás Dibble firmó un doblete.
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El portero José Mendoza vivió una noche de terror en el arco del Juticalpa FC.
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Los jugadores del Olimpia celebrando uno de los goles de Nicolás Dibble contra el Juticalpa FC.
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Rostros de tristeza y cabizbajos en el Juticalpa FC en su peor derrota en la historia de la Liga Nacional de Honduras.
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Los futbolistas del Juticalpa FC no metían ni las manos. Recibieron una dura paliza por parte del Olimpia.
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Los jugadores canecheros dieron vergüenza a su afición encajando ocho goles del Olimpia.
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Óscar Barrios, defensa del Juticalpa FC, protagonizó una bronca con el delantero argentino Imanol Enríquez. Palabras y empujones.
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El árbitro tuvo que llegar a separar a los jugadores. Nicolás Dibble apareció para defender a su compañero.
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Jorge Benguché tuvo una gran noche y se despachó con un triplete. Así venció a José Mendoza para marcar el 5-0 ante Juticalpa FC.
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Emanuel Hernández y Bryan Cortés felicitaron a Jorge Benguché por sus goles.
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Jorge Benguché gritando su tercer gol del partido y el 6-0 del Olimpia ante el Juticalpa FC.
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El "Toro" Benguchó señalizando con sus dedos el triplete que marcó contra el Juticalpa FC. Jorge llegó a 4 goles en el Torneo Apertura 2026.
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Tras el 6-0, el portero del Juticalpa FC, José Mendoza, no pudo seguir en el partido y salió de cambio.
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Edwin Rodríguez se unió a la fiesta del Olimpia marcando el 7-0 contra el Juticalpa FC.
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Michaell Chirinos volvió a lo grande y cerró la goleada del Olimpia anotando el 8-0 ante Juticalpa FC.
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Así lució Michaell Chirinos con su máscara protectora, estilo a la que lleva Edwin Rodríguez.
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Michaell Chirinos celebró delante de los pocos aficionados del Olimpia que llegaron al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Enrique Facussé, convocado a la Selección de Honduras, encajó dos goles tras entrar de cambio.
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Yustin Arboleda desperdició el que pudo haber significado el 9-0 del Olimpia. El delantero cobró un penal y lo mandó a las nubes.
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