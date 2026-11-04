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Mercado de fichajes: Olimpia tendría barrida, Motagua alista bombazos y golpe al Real España

Delantero del Saprissa suena en un grande de la Liga Nacional de Honduras, Rubilio tiene nuevo equipo y Rodrigo Gómez es noticia en Motagua.

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Así marcha el mercado de fichajes de Honduras en pleno Torneo Apertura 2026. Real España confirmó una salida prematura y novedades que se vienen en el Olimpia.
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Con la dura eliminación en la Copa Centroamericana, el delantero colombiano Yustin Arboleda sería una de las bajas del Olimpia para la próxima temporada.
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El entrenador hondureño Fernando Banegas es el nuevo director técnico de Márquense de Guatemala. Estuvo como asistente de Real Estelí junto a Diego Vázquez y ahora dirigirá en territorio chapín.
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El defensa panameño Daniel Aparicio rescindió su contrato con el Real España en pleno Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El canalero es baja confirmada de la Máquina.
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Tras el fracaso en la Copa Centroamericana, el entrenador español Javier López adelantó que no piensa moverse del banquillo del Motagua para la próxima temporada.
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El delantero panameño Newton Williams dejará a Saprissa en diciembre y tiene negociaciones avanzadas para jugar con Marathón, según informó el periodista panameño Ricardo Icaza.
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Nixon Cruz regresó a las convocatorias de Real España. El entrenador Juan Ignacio Martínez cuenta con él, por lo que se descarta cualquier rumor sobre alguna aparente salida de la máquina.
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Jorge Benguché termina contrato con Olimpia en diciembre y prioriza buscar club en el extranjero para la próxima temporada.
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Román Rubilio Castillo adelantó que ya tiene nuevo equipo tras la polémica que vivió con el Olancho FC de la Liga Nacional. El delantero hondureño reveló que en diciembre se conocerá dónde jugará.
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Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia, concluye su vínculo y no es muy seguro que continúe. Todo dependerá si ganan el título nacional aunque esto tampoco da seguridad.
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Diario LA PRENSA conoció que Motagua ya está preparando dos "bombazos" en el mes de diciembre. Los azules buscarán reforzarse con dos jugadores de alta jerarquía porque buscarán pelear el torneo centroamericano.
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¡Golpe al Real España! La inscripción de Andrés Salazar por Real España sigue en proceso. La Liga Nacional rechazó la solicitud de la Máquina y espera orden de la Federación de Fútbol para aprobar su fichaje por los aurinegros.
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Al listado de posibles bajas del Olimpia se suma Edrick Menjívar, quien recientemente dijo que decidirá su futuro en diciembre. Desde Costa Rica sonó el rumor que Saprissa y Cartaginés están interesados.
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Jorge Álvarez es otro de los jugadores melenudos que termina contrato en esta temporada. El mediocampista podría salir al extranjero. En la última ventana estuvo cerca salir a la Liga Deportiva Alajuelense.
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Todo indica que esta temporada sería la última para Rodrigo "Droopy" Gómez en el Motagua. No obstante, el técnico Javier López adelantó que será la directiva quien decida sobre el futuro del volante argentino.
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Juan Ignacio Martínez, DT de Real España, dijo que Mike Arana puede ser legionario en 2017: "Y ojalá sea un referente en un futuro de Honduras. Estoy convencido que si él sigue en esta línea, con ese talento que tiene, próximamente lo perderemos incluso en la liga". Arana va a jugar el Mundial Sub-17 y ya debutó con la Mayor.
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El defensa uruguayo Emmanuel Hernández termina contrato con Olimpia, pero la directiva ya le trasladó su deseo por renovarlo al menos otro año.
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