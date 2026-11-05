Bob Dylan llega al Vaticano y las redes lo convierten en Darth Sidious

La reunión también tuvo un componente cultural; León XIV ha demostrado conocer la obra del músico y, en julio pasado, recurrió a una de sus composiciones en el prólogo del libro "Disarmata e disarmante. La pace è un dono", en el que reflexionó sobre los peligros del rearme y el uso militar de la energía nuclear. En particular, citó un verso de "Go Away You Bomb", canción escrita por Dylan en 1963 y que permaneció inédita durante décadas.