Bob Dylan llega al Vaticano y las redes lo convierten en Darth Sidious

La visita de Bob Dylan al Vaticano no pasó inadvertida, pero esta vez no fueron sus canciones ni su trayectoria musical las que acapararon la conversación. El particular atuendo que lució durante su encuentro con el papa León XIV se convirtió en el centro de atención en redes sociales, donde las fotografías oficiales dieron paso a una auténtica avalancha de memes.
El cantautor estadounidense, de 85 años y ganador del Premio Nobel de Literatura, acudió al Palacio Apostólico vestido completamente de negro. Una chaqueta con capucha, guantes oscuros y un gorro del mismo color conformaron el conjunto que rápidamente despertó la creatividad de los usuarios de Internet.
Las imágenes difundidas por la oficina de prensa del Vaticano mostraron al músico sentado junto al pontífice en la biblioteca apostólica. Aunque la reunión tenía un carácter privado y solemne, la apariencia de Dylan terminó robándose el protagonismo y convirtió el encuentro en uno de los temas más comentados de la jornada.
Una de las comparaciones más repetidas lo relacionó con Darth Sidious, también conocido como el emperador Palpatine, uno de los villanos más reconocidos de la saga "Star Wars". Su vestimenta oscura y la capucha que cubría su cabeza hicieron que numerosos internautas lo imaginaran como un Lord Sith que había llegado al Vaticano con una misión especial.
Otros usuarios ampliaron las referencias al universo cinematográfico y bromearon con la posibilidad de que el músico intentara convencer a León XIV de unirse al lado oscuro. La fotografía del papa sonriente junto al intérprete se convirtió así en el escenario perfecto para imaginar un encuentro entre personajes de una galaxia muy, muy lejana.
El humor tampoco dejó fuera la posibilidad de una colaboración musical. Algunos internautas interpretaron la imagen como el anuncio de un proyecto inesperado entre dos figuras de enorme reconocimiento y bromearon con que se avecinaba "la colaboración del año". Incluso imaginaron un álbum conjunto con canciones de temática pacifista en versiones de rap. Asimismo, se le comparó con Constantine, el doble malvado y archienemigo de la rana René en la película "Muppets Most Wanted" (2014) (Muppets 2: Los Más Buscados).
La sombrilla que acompañaba al artista también tuvo su espacio en las publicaciones virales. Algunos la relacionaron con Mary Poppins, mientras otros inventaron explicaciones disparatadas para justificar por qué Dylan necesitaba llevarla dentro de las instalaciones vaticanas. Una de las bromas sugería que la utilizaba porque incluso allí podía llover.
El contraste entre la actitud seria del músico y la expresión sonriente del pontífice alimentó todavía más las ocurrencias. Para muchos usuarios, la fotografía parecía menos una audiencia religiosa que una escena sacada de una película de ciencia ficción, un cómic o la portada de un disco.
El encuentro tuvo lugar este miércoles en el Palacio Apostólico, durante la estancia de Dylan en Italia como parte de su gira europea. El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, confirmó que acompañó al cantante ante el pontífice y compartió su impresión en redes sociales.
"No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene el sabor de la historia y la sensación de que, a cada paso en el Palacio apostólico, podría haber ocurrido cualquier cosa", escribió Spadaro al recordar la experiencia.
La reunión también tuvo un componente cultural; León XIV ha demostrado conocer la obra del músico y, en julio pasado, recurrió a una de sus composiciones en el prólogo del libro "Disarmata e disarmante. La pace è un dono", en el que reflexionó sobre los peligros del rearme y el uso militar de la energía nuclear. En particular, citó un verso de "Go Away You Bomb", canción escrita por Dylan en 1963 y que permaneció inédita durante décadas.
No es la primera vez que el intérprete de "Like a Rolling Stone" coincide con un pontífice. En 1997 ofreció una presentación ante Juan Pablo II y cientos de miles de jóvenes durante un congreso eucarístico celebrado en Bolonia, Italia. Además, León XIV recibió en julio a otra reconocida figura de la música estadounidense, Patti Smith, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.