¿La asesinaron? La Chicuela revela la verdad sobre Jenni Rivera

“Yo soy católica, lo primero que yo te diría es: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, o sea, a ella y todos los demás que iban ahí les tocaba morir ese día. Esa es mi idea, pero luego platiqué con Rosi Rivera cuando Rosi era la albacea... me dijo que el resultado del peritaje era que había sido un accidente porque el avión era muy viejo, lo cual también es cierto”, mencionó la expromotora musical.