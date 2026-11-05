Deicy Jiménez publica video íntimo con Gustavo Petro y desata el escándalo en Colombia

Deicy Alejandra Jiménez Ramírez entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para una extracción forense, en el marco de la denuncia que presentó contra el expresidente colombiano Gustavo Petro por presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales.
La mujer llegó al búnker de la Fiscalía acompañada de su abogada, Dina Luz Malo, y de un magistrado instructor. Según la información conocida, también contó con un dispositivo de seguridad.
La diligencia, que se estima durará aproximadamente cuatro horas, está a cargo de expertos del CTI, quienes revisarán el contenido del teléfono para identificar posibles elementos de prueba relacionados con las acusaciones.
Entre los archivos que serán examinados figuran videos, conversaciones, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz. El análisis busca establecer si existe material que permita determinar la posible comisión de alguna conducta delictiva.
La entrega del dispositivo ocurre después de que Jiménez publicara en su cuenta de Instagram un video que presentó como prueba del vínculo que asegura haber mantenido con Petro. En la publicación afirmó que buscaba demostrar que dice la verdad y que los colombianos merecen conocer quién es el exmandatario.
La controversia comenzó a tomar fuerza el pasado 25 de octubre, cuando Jiménez aseguró, durante una entrevista con Vicky Dávila, que sostuvo una relación íntima con Petro desde que este era senador y que habría recibido contratos estatales por intermediación del exmandatario.
Según su testimonio, conoció a Petro en 2019 mediante una plataforma para adultos. También afirmó que existiría una presunta red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos públicos a cambio de encuentros sexuales, además de señalar que participó en reuniones privadas donde supuestamente se consumían sustancias estupefacientes.
Petro rechazó las acusaciones en un comunicado divulgado el 25 de octubre. El expresidente negó haber entregado contratos a cambio de favores sexuales y haber cometido delitos con recursos públicos en sus relaciones íntimas, aunque en ese documento no negó haber conocido a Jiménez.
Posteriormente, el exmandatario cuestionó la difusión del video y sostuvo que quienes buscan justicia deben entregar sus pruebas a la Corte y no a los titulares de prensa. También señaló que el proceso judicial está bajo reserva y que responderá dentro del expediente.
Petro sugirió que la difusión de imágenes de la supuesta intimidad de las personas podría funcionar como una cortina de humo. En su mensaje relacionó la controversia con la sanción presidencial de la Ley de Sometimiento y afirmó que ningún video debe ocultar ese proceso ni detener la indignación popular.
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, se reunió con Deicy Jiménez, mujer que denunció supuesta red de explotación sexual en gobierno Petro.
Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de distintas entidades públicas incurrieron en irregularidades en procesos de contratación. Jiménez también rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de octubre.
El caso tuvo otro episodio el 3 de noviembre, cuando Andrés Felipe Caballero, quien hasta entonces representaba legalmente a Jiménez, anunció su renuncia por motivos de seguridad personal. Debido a esa situación, no se realizó una diligencia que la mujer tenía prevista ante la Fiscalía.
La nueva abogada de Jiménez denunció que tanto ella como su representada han sido objeto de seguimientos.
Malo aseguró que el pasado 3 de noviembre personas aún sin identificar fotografiaron a la mujer mientras realizaba actividades cotidianas y que esas imágenes habrían sido difundidas posteriormente.