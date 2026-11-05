"Urge una reforma migratoria": afirma Bobby Pulido tras ganar el Distrito 15 de Texas

El cantante y congresista electo Bobby Pulido colocó la reforma migratoria entre sus principales prioridades legislativas, luego de ganar las elecciones por el Distrito 15 de Texas bajo la bandera del Partido Demócrata.
Su triunfo ha generado expectativas entre las comunidades latinas, especialmente entre los migrantes que esperan cambios en las políticas de inmigración de Estados Unidos.
En una entrevista concedida a N+Univision, el artista habló sobre los desafíos que enfrentará en su nueva etapa política y aseguró que considera urgente encontrar una solución para miles de personas que viven en el país sin estabilidad migratoria.
Pulido manifestó que la situación de los inmigrantes no representa únicamente un problema social y humanitario, sino que también tiene consecuencias en el desarrollo económico de las comunidades fronterizas.
El congresista electo señaló que el Valle de Texas atraviesa dificultades económicas y que el temor generado por las políticas migratorias afecta la tranquilidad de sus habitantes, así como el funcionamiento de los negocios y las actividades cotidianas.
"Yo siento que necesitamos, urge una reforma migratoria", expresó el demócrata al referirse a la necesidad de establecer medidas que permitan atender la situación de quienes llevan años viviendo en territorio estadounidense.
Durante la conversación, también hizo referencia a los inmigrantes que han permanecido durante dos décadas en Estados Unidos, pero que todavía enfrentan incertidumbre sobre su futuro y las posibilidades de regularizar su situación migratoria.
El cantante considera que esta preocupación constante impide que muchas familias desarrollen sus actividades con normalidad. Por ello, insistió en que el debate migratorio debe ocupar un lugar importante en la agenda de los próximos representantes políticos.
Al referirse a los resultados electorales y a la llegada de nuevos integrantes demócratas a distintos cargos en Texas, Pulido mencionó a figuras como James Talarico y Gina Hinojosa. Sin embargo, aclaró que, aunque pertenecen al mismo partido, cada representante tiene sus propias perspectivas y formas de trabajar.
Por otra parte, el congresista electo explicó que su victoria marca el inicio de una etapa que requerirá preparación y compromiso. Entre sus primeros planes está trasladarse a Washington para comenzar a organizar su oficina y conformar el equipo de colaboradores que lo acompañará durante su gestión.
Pese a asumir nuevas responsabilidades en el ámbito público, Pulido no dejará de lado su carrera artística. El intérprete continuará atendiendo sus compromisos musicales y mantendrá su participación en la industria, donde también figura entre los nominados a los Latin Grammy.
El artista reconoció que ingresar a la política representa un reto completamente diferente al que ha enfrentado durante su trayectoria musical. No obstante, afirmó que está consciente de la responsabilidad que implica representar a miles de ciudadanos y defender sus necesidades ante el Congreso estadounidense.