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Nasry Asfura invita a Florentino Pérez a invertir en Honduras y ampliar academias del Real Madrid

Nasry Asfura habló con Florentino Pérez sobre inversiones en infraestructura y el fortalecimiento de las academias del Real Madrid en Honduras, a partir de 2027.

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 17:06 -
  • Bladimir Ocon
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante su visita oficial a España, para conversar sobre oportunidades de inversión en infraestructura, proyectos de construcción y el fortalecimiento de las academias de fútbol vinculadas al club en el país.
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El mandatario calificó el encuentro como una experiencia positiva y destacó la disposición de Pérez para abordar temas relacionados con el desarrollo deportivo y las posibilidades de ampliar los programas de formación futbolística en Honduras.
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Uno de los asuntos centrales fue el fortalecimiento de las academias del Real Madrid a partir de 2027, tomando en cuenta el convenio existente entre el club español y una empresa hondureña para desarrollar estos programas en el territorio nacional.
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Durante la reunión, Asfura también presentó las oportunidades que ofrece Honduras en materia de construcción, particularmente en proyectos de carreteras y otras obras de infraestructura que podrían interesar a inversionistas españoles.
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"Lo invité para que pueda ir a Honduras. Hablamos del tema de construcción, porque Honduras viene con bastantes proyectos de construcción de carreteras y otras obras, y si estuviese interesado en invertir en Honduras", explicó el gobernante.
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El presidente hondureño aclaró que todavía no existe ningún compromiso de inversión confirmado, pero consideró importante mantener estos acercamientos para dar a conocer las oportunidades que ofrece el país en distintos sectores económicos.
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La conversación también incluyó aspectos relacionados con la proyección internacional del Real Madrid y la experiencia de conocer el estadio Santiago Bernabéu, cuya remodelación llamó la atención de Asfura.
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Como parte del encuentro, Florentino Pérez entregó al mandatario hondureño una camiseta del Real Madrid con una dedicatoria especial del delantero francés Kylian Mbappé.
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Asfura anunció que conservará la camiseta en su oficina y reiteró su invitación al presidente del club español para que visite Honduras y conozca tanto los proyectos deportivos como las oportunidades de inversión en construcción e infraestructura.
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El presidente Nasry Asfura se reunió con Florentino Pérez para abordar oportunidades de inversión en Honduras y fortalecer las academias de fútbol del Real Madrid en el país.
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