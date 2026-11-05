Nasry Asfura invita a Florentino Pérez a invertir en Honduras y ampliar academias del Real Madrid

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante su visita oficial a España, para conversar sobre oportunidades de inversión en infraestructura, proyectos de construcción y el fortalecimiento de las academias de fútbol vinculadas al club en el país.
El mandatario calificó el encuentro como una experiencia positiva y destacó la disposición de Pérez para abordar temas relacionados con el desarrollo deportivo y las posibilidades de ampliar los programas de formación futbolística en Honduras.
Uno de los asuntos centrales fue el fortalecimiento de las academias del Real Madrid a partir de 2027, tomando en cuenta el convenio existente entre el club español y una empresa hondureña para desarrollar estos programas en el territorio nacional.
Durante la reunión, Asfura también presentó las oportunidades que ofrece Honduras en materia de construcción, particularmente en proyectos de carreteras y otras obras de infraestructura que podrían interesar a inversionistas españoles.
"Lo invité para que pueda ir a Honduras. Hablamos del tema de construcción, porque Honduras viene con bastantes proyectos de construcción de carreteras y otras obras, y si estuviese interesado en invertir en Honduras", explicó el gobernante.
El presidente hondureño aclaró que todavía no existe ningún compromiso de inversión confirmado, pero consideró importante mantener estos acercamientos para dar a conocer las oportunidades que ofrece el país en distintos sectores económicos.
La conversación también incluyó aspectos relacionados con la proyección internacional del Real Madrid y la experiencia de conocer el estadio Santiago Bernabéu, cuya remodelación llamó la atención de Asfura.
Como parte del encuentro, Florentino Pérez entregó al mandatario hondureño una camiseta del Real Madrid con una dedicatoria especial del delantero francés Kylian Mbappé.
Asfura anunció que conservará la camiseta en su oficina y reiteró su invitación al presidente del club español para que visite Honduras y conozca tanto los proyectos deportivos como las oportunidades de inversión en construcción e infraestructura.
El presidente Nasry Asfura se reunió con Florentino Pérez para abordar oportunidades de inversión en Honduras y fortalecer las academias de fútbol del Real Madrid en el país.