Kanye West confirma su regreso a Ciudad de México: cuándo será el concierto

Kanye West, conocido artísticamente como Ye, volverá a presentarse en Ciudad de México en 2027. El rapero estadounidense sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un nuevo espectáculo en la capital mexicana, donde ya ofreció dos conciertos a principios de este año.
La presentación está programada para el 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte y llevará por nombre "The Greatest Show on Earth". La noticia se difundió mediante una publicación de Instagram de la cuenta @yestadium, dedicada a compartir información sobre los conciertos del artista.
El anuncio estuvo acompañado de fotografías de sus recientes actuaciones en territorio mexicano y contó con la colaboración de las cuentas oficiales del Estadio Banorte y de la productora 515 Entertainment. Con ello, comenzó a tomar forma la expectativa por una nueva presentación del intérprete ante el público de la capital.
Para quienes desean asistir, ya se encuentra habilitada la página YeMexicoCity.com, donde es posible completar un pre-registro. El procedimiento solicita información básica, como nombre, correo electrónico, número telefónico y ciudad de procedencia, con el propósito de recibir novedades sobre el acceso anticipado a la compra de entradas.
Al finalizar el formulario, el sitio muestra el mensaje: "Recibimos tus datos. Te enviaremos un correo con un enlace para confirmar tu pre-registro". Los interesados deberán seguir las indicaciones que reciban para completar el proceso. Este registro no equivale a una entrada ni garantiza por sí mismo la disponibilidad de boletos.
Por ahora, los organizadores no han divulgado los precios de las localidades ni las fechas correspondientes a la preventa y venta general. Se espera que esos detalles sean comunicados posteriormente a través de los canales oficiales del espectáculo.
El regreso se producirá después de los dos conciertos que Ye ofreció en la Plaza de Toros México los días 30 y 31 de enero de 2026. Aquellas presentaciones marcaron su retorno a la capital después de 17 años, pues su visita anterior había tenido lugar en octubre de 2008, como parte del "Glow in the Dark Tour", en el Palacio de los Deportes.
Durante sus recientes actuaciones, el rapero interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos "Heartless", "Power", "Stronger", "Flashing Lights" y "Runaway". Uno de los momentos más comentados fue la aparición de su hija North West, quien compartió el escenario con él para interpretar "Only One" y presentar música nueva junto a su padre.
En las fechas de enero, los precios anunciados originalmente contemplaron localidades desde 2,852 hasta 24,800 pesos mexicanos. Los palcos alcanzaron el costo más alto, seguidos por barrera y primer tendido, mientras que las opciones de lumbreras y grada general figuraron entre las alternativas de menor precio. Estas tarifas corresponden a los espectáculos anteriores y no representan los valores confirmados para 2027.
El anuncio también llega en medio de las controversias que han acompañado al artista por sus declaraciones antisemitas y expresiones de admiración hacia Adolf Hitler. Sus posturas han provocado fuertes críticas y dificultades para concretar presentaciones en distintos países, convirtiendo su actividad musical en motivo de debate internacional. Entre los casos recientes figuran la cancelación de su participación en el Wireless Festival del Reino Unido, después de que se le negara el ingreso al país, así como la suspensión de conciertos previstos en Polonia y Basilea, Suiza. También aplazó una presentación en Marsella, Francia, ante la oposición de las autoridades.