Kanye West confirma su regreso a Ciudad de México: cuándo será el concierto

El anuncio también llega en medio de las controversias que han acompañado al artista por sus declaraciones antisemitas y expresiones de admiración hacia Adolf Hitler. Sus posturas han provocado fuertes críticas y dificultades para concretar presentaciones en distintos países, convirtiendo su actividad musical en motivo de debate internacional. Entre los casos recientes figuran la cancelación de su participación en el Wireless Festival del Reino Unido, después de que se le negara el ingreso al país, así como la suspensión de conciertos previstos en Polonia y Basilea, Suiza. También aplazó una presentación en Marsella, Francia, ante la oposición de las autoridades.