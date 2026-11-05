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Creadora de contenido muere misteriosamente; era una famosa cosplayer

Misterio rodea la muerte de Daraya, famosa cosplayer, que conquistó las redes sociales con su arte y sus trajes

Creadora de contenido muere misteriosamente; era una famosa cosplayer
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La comunidad del cosplay está de luto por la muerte de Daraya Koedjoe, una reconocida creadora de contenido que ganó popularidad por sus caracterizaciones inspiradas en personajes de anime, videojuegos y la cultura pop.

 Foto: redes sociales
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La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores y seres queridos, quienes destacaron el talento artístico y la generosidad que la caracterizaban.
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A través de un mensaje, sus familiares resaltaron el impacto que tuvo Daraya dentro y fuera de la comunidad cosplay. “Daraya contribuyó a la vida de los demás con una generosidad extraordinaria y una excelencia artística. Un legado del que nos sentimos orgullosos y que seguiremos honrando”, expresaron.
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Hasta el momento, no se ha hecho pública la causa de su muerte, por lo que las circunstancias de su fallecimiento permanecen sin esclarecer.
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Según la información compartida por sus allegados, la tragedia ocurrió el pasado 26 de octubre. Sin embargo, fue hasta este 5 de noviembre cuando se realizaron sus honras fúnebres.
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La ceremonia también fue transmitida en vivo para que seguidores y personas cercanas pudieran acompañar a la familia y rendir homenaje a la creadora de contenido.
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Además, sus seres queridos informaron sobre una campaña de recaudación de fondos mediante la plataforma GoFundMe, con el objetivo de cubrir los gastos funerarios.
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Daraya había construido una comunidad de aproximadamente 10,000 seguidores en Instagram, donde publicaba fotografías y videos de sus caracterizaciones de personajes de anime, videojuegos y otras producciones de la cultura popular.
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Su creatividad y dedicación al cosplay le permitieron conectar con miles de personas que seguían de cerca sus trabajos y compartían su pasión por este mundo artístico.
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Fuera de las redes sociales, también se desempeñaba como asistente social en Stichting Leergeld, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a menores de edad que viven en condiciones vulnerables.
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Sus familiares y seguidores la recuerdan por su belleza, creatividad y compromiso con los demás, cualidades que, aseguran, dejaron una huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.
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Decenas de usuarios reaccionaron tras la inesperada muerte de Daraya, quién será recordada por sus estupendos trajes de cosplay.
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