Creadora de contenido muere misteriosamente; era una famosa cosplayer

La comunidad del cosplay está de luto por la muerte de Daraya Koedjoe, una reconocida creadora de contenido que ganó popularidad por sus caracterizaciones inspiradas en personajes de anime, videojuegos y la cultura pop.
La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores y seres queridos, quienes destacaron el talento artístico y la generosidad que la caracterizaban.
A través de un mensaje, sus familiares resaltaron el impacto que tuvo Daraya dentro y fuera de la comunidad cosplay. “Daraya contribuyó a la vida de los demás con una generosidad extraordinaria y una excelencia artística. Un legado del que nos sentimos orgullosos y que seguiremos honrando”, expresaron.
Hasta el momento, no se ha hecho pública la causa de su muerte, por lo que las circunstancias de su fallecimiento permanecen sin esclarecer.
Según la información compartida por sus allegados, la tragedia ocurrió el pasado 26 de octubre. Sin embargo, fue hasta este 5 de noviembre cuando se realizaron sus honras fúnebres.
La ceremonia también fue transmitida en vivo para que seguidores y personas cercanas pudieran acompañar a la familia y rendir homenaje a la creadora de contenido.
Además, sus seres queridos informaron sobre una campaña de recaudación de fondos mediante la plataforma GoFundMe, con el objetivo de cubrir los gastos funerarios.
Daraya había construido una comunidad de aproximadamente 10,000 seguidores en Instagram, donde publicaba fotografías y videos de sus caracterizaciones de personajes de anime, videojuegos y otras producciones de la cultura popular.
Su creatividad y dedicación al cosplay le permitieron conectar con miles de personas que seguían de cerca sus trabajos y compartían su pasión por este mundo artístico.
Fuera de las redes sociales, también se desempeñaba como asistente social en Stichting Leergeld, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a menores de edad que viven en condiciones vulnerables.
Sus familiares y seguidores la recuerdan por su belleza, creatividad y compromiso con los demás, cualidades que, aseguran, dejaron una huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.
Decenas de usuarios reaccionaron tras la inesperada muerte de Daraya, quién será recordada por sus estupendos trajes de cosplay.