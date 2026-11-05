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"Dios mío, déjenlo": agentes de ICE arrestan a hondureño en una panadería en Nueva Jersey

Cámaras captaron cómo agentes de ICE persiguieron y sometieron al hondureño frente a clientes y empleados de una panadería en Nueva Jersey

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 12:08 -
  • Gissel Benitez
Dios mío, déjenlo: agentes de ICE arrestan a hondureño en una panadería en Nueva Jersey
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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) capturaron al hondureño Leduy Fuentes en una reconocida panadería de Union City, Nueva Jersey. En el operativo participaron cuatro agentes, quienes lo persiguieron y sometieron frente a clientes y empleados del establecimiento.

 Foto: cortesía
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En una cámara de vigilancia de un negocio vecino se observa cómo el hondureño va corriendo hacia el establecimiento mientras es perseguido por los agentes de ICE.

 Foto: cortesía Telemundo
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En un video grabado por Iris Fuentes, empleada de la panadería, muestra cómo los agentes forcejean con él mientras tratan de arrestarlo ante los gritos de los clientes y trabajadores de la panadería. La grabación fue difundida por Univision Nueva York.

Foto: cortesía Univision Nueva York
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En la grabación se escucha cómo una de las trabajadoras les grita a los cuatro agentes de ICE que intentan esposarlo: "Déjenlo, wow, Dios mío". Además, exclama: "¡Qué barbaridad, por unos pesitos andan en eso!".

 Foto: cortesía Univision Nueva York
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Indignada por el trato que recibió el hondureño, Iris, empleada de la panadería ubicada en Union City, Nueva Jersey, dijo a Univisión: "Siento un dolor (...) es que uno quiere hacer algo, uno quiere hacer algo para que lo dejen, para que no lo llevaran".

 Foto: cortesía Univision Nueva York
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Iris también relató que los agentes de ICE intentaron arrestar al hondureño mientras este permanecía en una parada de autobús. "El muchacho se encontraba en la parada de bus cuando nosotros escuchamos el ruido por la puerta".

 Foto: cortesía Telemundo
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Por su parte, Kiara Fuentes, hermana del detenido, dijo a Univision Nueva York que el joven está casado, tiene dos hijos y se encontraba en proceso de regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

 Foto: cortesía Univision Nueva York
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"Destrozada, está mal, vivir con miedo no es fácil", manifestó Kiara Fuentes, en referencia a la difícil situación que atraviesa su familia tras la detención de su hermano. El accionar de ICE se mantiene bajo la mirada de la comunidad latina, en medio de la circulación de videos de operativos migratorios que han generado indignación y preocupación.

 Foto: cortesía Univision Nueva York
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Además, Kiara relató que: "Justo esta mañana yo le había mandado un mensaje a mi cuñada diciéndole: mira, ganamos ayer, esto fue algo bueno, poco a poco las cosas van a mejorar y esto no era esperado, obviamente".

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La detención del hondureño Leduy Fuentes ocurrió después de que agentes de ICE arrestaran a otra persona frente a un restaurante cercano.

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Asimismo, Ana Martínez, empleada del restaurante, manifestó su preocupación por la clientela, sus compañeros de trabajo y la situación que se vive actualmente en medio de los operativos migratorios de ICE.

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El Departamento de Seguridad Nacional fue consultado sobre la detención de Leduy Fuentes; sin embargo, hasta el momento no ha emitido una respuesta.

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