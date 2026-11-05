"Dios mío, déjenlo": agentes de ICE arrestan a hondureño en una panadería en Nueva Jersey

"Destrozada, está mal, vivir con miedo no es fácil", manifestó Kiara Fuentes, en referencia a la difícil situación que atraviesa su familia tras la detención de su hermano. El accionar de ICE se mantiene bajo la mirada de la comunidad latina, en medio de la circulación de videos de operativos migratorios que han generado indignación y preocupación.