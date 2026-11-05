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Abogada tiktoker fallece repentinamente; en su último en vivo apareció en una camilla

La abogada guatemalteca Ruth Esther Camel Morales, creadora de Contenido Legal GT, falleció el 3 de noviembre y deja un legado de enseñanzas jurídicas

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 15:30 -
  • Bladimir Ocon
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La abogada y creadora de contenido Ruth Esther Camel Morales falleció el martes 3 de noviembre de 2026, noticia que causó pesar entre familiares, colegas y seguidores que la conocieron por sus enseñanzas jurídicas en redes sociales.
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Camel Morales era conocida en TikTok por administrar la cuenta «Contenido Legal GT», donde compartía conocimientos sobre Ciencias Jurídicas, explicaba temas legales y respondía consultas de sus seguidores.
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A través de sus publicaciones, la profesional acercaba contenidos relacionados con el Derecho a los usuarios, mediante explicaciones sobre distintos asuntos legales y orientación sobre temas de su especialidad.
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Además de compartir sus conocimientos profesionales, Ruth mostraba algunos momentos de su vida cotidiana y parte de su trayectoria personal, lo que le permitió crear una comunidad de seguidores que acompañaban sus publicaciones.
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La abogada enfrentaba una enfermedad oncológica y, durante los últimos meses, había compartido parte de su proceso médico.

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En una de sus publicaciones recientes apareció en una camilla de hospital mientras recibía atención médica.
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Tras conocerse su fallecimiento, familiares y personas cercanas difundieron mensajes de despedida en los que destacaron su calidad humana, sus valores y su vocación por el Derecho y la justicia.
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«Una profesional ejemplar, un alma que dejó huellas imborrables», expresaron en uno de los mensajes, en el que también enviaron condolencias a sus padres, esposo, hija, hermanos y demás familiares.
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Sus seguidores también lamentaron su partida y recordaron las enseñanzas que compartía mediante «Contenido Legal GT», una plataforma desde la que logró acercar los conocimientos jurídicos a una amplia audiencia.
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Los restos de Ruth Esther Camel Morales fueron velados en una funeraria de la zona 9 de la capital guatemalteca. S

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Su familia y allegados la despidieron destacando el legado profesional y humano que dejó entre quienes la conocieron.
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