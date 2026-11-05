Abogada tiktoker fallece repentinamente; en su último en vivo apareció en una camilla

La abogada y creadora de contenido Ruth Esther Camel Morales falleció el martes 3 de noviembre de 2026, noticia que causó pesar entre familiares, colegas y seguidores que la conocieron por sus enseñanzas jurídicas en redes sociales.
Camel Morales era conocida en TikTok por administrar la cuenta «Contenido Legal GT», donde compartía conocimientos sobre Ciencias Jurídicas, explicaba temas legales y respondía consultas de sus seguidores.
A través de sus publicaciones, la profesional acercaba contenidos relacionados con el Derecho a los usuarios, mediante explicaciones sobre distintos asuntos legales y orientación sobre temas de su especialidad.
Además de compartir sus conocimientos profesionales, Ruth mostraba algunos momentos de su vida cotidiana y parte de su trayectoria personal, lo que le permitió crear una comunidad de seguidores que acompañaban sus publicaciones.
La abogada enfrentaba una enfermedad oncológica y, durante los últimos meses, había compartido parte de su proceso médico.
En una de sus publicaciones recientes apareció en una camilla de hospital mientras recibía atención médica.
Tras conocerse su fallecimiento, familiares y personas cercanas difundieron mensajes de despedida en los que destacaron su calidad humana, sus valores y su vocación por el Derecho y la justicia.
«Una profesional ejemplar, un alma que dejó huellas imborrables», expresaron en uno de los mensajes, en el que también enviaron condolencias a sus padres, esposo, hija, hermanos y demás familiares.
Sus seguidores también lamentaron su partida y recordaron las enseñanzas que compartía mediante «Contenido Legal GT», una plataforma desde la que logró acercar los conocimientos jurídicos a una amplia audiencia.
Los restos de Ruth Esther Camel Morales fueron velados en una funeraria de la zona 9 de la capital guatemalteca. S
Su familia y allegados la despidieron destacando el legado profesional y humano que dejó entre quienes la conocieron.