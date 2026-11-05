El trágico final de la joven hispana Liliana Valencia en Virginia

Una joven hispana de 23 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, en el condado de Pittsylvania, en el estado de Virginia, Estados Unidos.
La víctima fue identificada como Aurora Lilliana Valencia, residente de la comunidad de Dry Fork.
De acuerdo con el informe de la Policía Estatal de Virginia, el percance se registró aproximadamente a las 5:54 de la mañana, sobre Strawberry Road, cerca de Glenview Drive, cuando la joven se desplazaba en una camioneta Nissan, modelo 2012.
Las primeras investigaciones establecen que Aurora conducía en dirección sur cuando, por causas que todavía no han sido determinadas, las ruedas del vehículo abandonaron la superficie de la carretera por el costado derecho.
Al percatarse de que estaba saliendo de la vía, la joven intentó reincorporar la camioneta al carril mediante una maniobra con el volante; sin embargo, perdió el control de la unidad, lo que provocó que comenzara a volcarse violentamente.
La camioneta terminó fuera de la carretera después de dar varias vueltas, en un accidente que tuvo consecuencias fatales para la conductora, quien quedó expuesta a la fuerza del impacto.
Las autoridades detallaron que Aurora no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del percance, por lo que salió expulsada del vehículo durante la volcadura.
Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la joven fue declarada sin vida en el mismo lugar del accidente, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer algo para salvarle la vida.
En el percance no se reportó la participación de otros automóviles ni personas adicionales lesionadas. La tragedia tuvo como única víctima mortal a la joven de 23 años, cuyo fallecimiento causó consternación entre sus seres queridos.
Por su parte, los investigadores de la Policía Estatal de Virginia mantienen abiertas las diligencias para establecer qué provocó que la camioneta se saliera inicialmente de la carretera y determinar todos los factores que contribuyeron al accidente.