Amargura del Real España, Génesis celebra, polémica en La Paz y la decisión con Nixon Cruz

En imágenes el empate que protagonizaron Génesis y Real España (1-1) en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Los jugadores titulares del Génesis PN y Real España posando antes del inicio del partido en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
El delantero argentino Elías Alderete, junto al defensa Manuel Gamboa, y su peculiar forma de ver el partido del Génesis vs Real España en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Roberto López nuevamente fue el guardián del Real España en la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. El colombiano Andrés Salazar aún no está inscrito en la Liga Nacional.
Roger Sander dejando en el suelo a un defensa del Real España y Darixon Vuelto lo sigue.
Eddie Hernández abrió el marcador en el partido. El artillero hondureño anotó de penal en el RoSuCo Stadium.
Dayan Rodríguez no pudo atajarle el penal a Eddie Hernández en el primer tiempo en el estadio de La Paz.
Eddie Hernández es el goleador del Real España y sumó su sexto gol del Torneo Apertura 2026.
Los jugadores del Real España celebrando el gol de Eddie Hernández contralel Génesis FC.
'Pipo' López se lució en el arco del Real España tapando este disparo que mandó al córner.
Juan Ignacio Martínez se mostró inquieto en el partido entre Real España vs Génesis FC. El español tiene en la mira la copa 13 de la Máquina.
La polémica llegó en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, cuando Selvin Brown expulsó a Jhow Benavidez.
El centrocampista y capitán del Real España soltó un patadón contra un adversario y fue expulsado.
Los jugadores del Real España le reclamaron al árbitro Selvin Brown su decisión de expulsar a Jhow Benavídez.
Juan Ignacio Martínez dando indicaciones a los jugadores del Real España durante el partido.
El entrenador portugués Fernando Mira, del Génesis, también vivió con intensidad el partido desde la orilla del campo.
Nixon Cruz entró a la convocatoria, pero no vio acción en el compromiso ante Génesis FC en La Paz.
La expulsión de Jhow Benavidez cambió los planes de Juan Ignacio Martínez y Nixon Cruz se quedó con ganas de jugar.
La polémica se desató tras el final del partido, cuando la pelota pegó en la mano de Marco Aceituno. Génesis FC reclamó un claro penal, Selvin la fue a revisar al VAR, pero señaló que no hubo penalti para los locales.
Los jugadores de Génesis FC le reclamaron al árbitro, pero el central decidió que no había penal para los locales.
No obstante, el Génesis anotó a través de Carlos Arzú sobre el final del cotejo y le arrancó un punto al Real España.
El Génesis silenció a la barra del Real España que llegó al estadio de La Paz con el gol de Carlos Arzú.
El Génesis llegó a 12 puntos en el noveno puesto de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras.
El Génesis celebró a lo grande el empate que le sacó al Real España con el gol de Carlos Arzú en el minuto 95.
Selvin Brown fue el árbitro del partido y dejó molestos a todos en el Real España por sus decisiones.
La tristeza en el rostro de los jugadores del Real España tras no poder ganarle al Génesis en La Paz.