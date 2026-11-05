El pobre pago que Dylan Sprouse recibió por "Zack y Cody"

Dylan Sprouse sorprendió al recordar las condiciones económicas que marcaron su participación en "The Suite Life of Zack & Cody", la popular comedia de Disney Channel que protagonizó junto a su hermano gemelo, Cole Sprouse. Durante una conversación reciente, el actor aseguró que apenas recibió cinco centavos en concepto de regalías por las retransmisiones de la producción.
La revelación surgió durante el episodio del martes 3 de noviembre de su pódcast "Wildmen with Dylan Sprouse and Brendan Columbus", en el que compartió micrófonos con Phil Lewis, quien interpretó al recordado señor Moseby en la serie. Ante su antiguo compañero, el intérprete explicó que se trataba de un dato que nunca había contado públicamente.
“Corrígeme si me equivoco, porque de esto quería hablarte, porque esto sorprende a la gente a la que se lo he contado en persona. No creo haberlo dicho nunca en una entrevista”, comentó antes de detallar la cantidad que recibió.
“El único cheque de residuales que recibí por Suite Life en toda mi vida fue por un episodio crossover con Hannah Montana, de cinco centavos”, afirmó Sprouse. El pago correspondía a un capítulo en el que la serie compartió historia con otra de las producciones juveniles más reconocidas de Disney Channel.
El actor consideró especialmente llamativa esta situación por el alcance que tuvo el programa durante su emisión. “Imagina eso, en una época en la que los residuales habrían sido estupendos, ni un solo cheque por ser posiblemente uno de los programas más populares de la televisión”, expresó al recordar el éxito que alcanzó la comedia.
Como ejemplo de aquella popularidad, Sprouse mencionó una anécdota relacionada con Danny Kallis, showrunner de la producción. Según recordó, en una ocasión llegó al set con un periódico que destacaba que "The Suite Life" había conseguido superar en audiencia a "The Sopranos".
“Eso me viene a la cabeza de vez en cuando y pienso, ‘y aun así no recibimos ni un maldito residual’”, añadió el intérprete, quien volvió a poner sobre la mesa la diferencia entre el impacto de la serie y las compensaciones que recibía su elenco.
Por su parte, Phil Lewis explicó que los contratos de los actores incluían una modalidad que permitía a la cadena grabar tantos episodios como quisiera durante un año calendario y contabilizarlos como una sola temporada televisiva. Según señaló, este mecanismo evitaba que los integrantes del reparto recibieran los aumentos salariales correspondientes a nuevas temporadas. “Así no tenían que pagarnos los aumentos”, comentó.
Sprouse también describió la posición que ocupaba la producción dentro de Disney Channel y aseguró que, pese a sus buenos resultados, no contaba con el respaldo económico que cabría esperar. “En términos de los directivos del canal, también éramos como el patito feo. Éramos extremadamente populares, pero también extremadamente desfinanciados”, manifestó. Esta no es la primera ocasión en que el actor habla sobre las exigencias de haber trabajado desde pequeño en la industria del entretenimiento. En otro episodio de su pódcast, publicado el 1 de septiembre, calificó aquella etapa de su vida como una experiencia de “trabajo infantil”, al reflexionar sobre las responsabilidades que asumió durante su niñez.
“Cuando tienes una carrera profesional a esa edad... antes, algunos niños de 15 años trabajaban en las minas de carbón cuidando la entrada de las vagonetas; nosotros solo cantábamos y bailábamos. Pero sigue siendo trabajo infantil”, expresó al comparar su experiencia con otras formas de trabajo desempeñadas por menores. Dylan y Cole Sprouse tenían 11 años cuando comenzaron a dar vida a los gemelos Zack y Cody Martin en 2005. La serie original concluyó en 2008, pero su historia continuó con "Zack y Cody: gemelos a bordo", emitida entre 2008 y 2011, además de una película estrenada ese último año. Los hermanos grabaron su episodio final el día que cumplieron 18 años. Actualmente, ambas producciones están disponibles en Disney+.