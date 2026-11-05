El pobre pago que Dylan Sprouse recibió por "Zack y Cody"

Sprouse también describió la posición que ocupaba la producción dentro de Disney Channel y aseguró que, pese a sus buenos resultados, no contaba con el respaldo económico que cabría esperar. “En términos de los directivos del canal, también éramos como el patito feo. Éramos extremadamente populares, pero también extremadamente desfinanciados”, manifestó. Esta no es la primera ocasión en que el actor habla sobre las exigencias de haber trabajado desde pequeño en la industria del entretenimiento. En otro episodio de su pódcast, publicado el 1 de septiembre, calificó aquella etapa de su vida como una experiencia de “trabajo infantil”, al reflexionar sobre las responsabilidades que asumió durante su niñez.