Sasha Sokol rechaza disculpa de Luis de Llano y prepara acción penal

Sasha Sokol volvió a pronunciarse sobre el proceso legal que mantiene contra Luis de Llano y cuestionó la disculpa pública que el productor difundió el 4 de noviembre. La cantante considera que el video no cumple con las condiciones establecidas por el tribunal y anunció que ampliará su estrategia jurídica hacia la vía penal.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la exintegrante de Timbiriche señaló que la grabación pretende presentarse como una disculpa dirigida hacia ella, pero no contiene el texto que las autoridades ordenaron publicar. “Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, afirmó.
La disputa tiene su origen en la demanda civil por daño moral que Sokol interpuso el 18 de julio de 2022. El Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de Ciudad de México condenó al productor el 10 de mayo de 2023, mientras que la Séptima Sala Civil confirmó y amplió las medidas el 27 de septiembre de ese año.
En su posicionamiento, la cantante explicó que la disculpa debía reconocer expresamente las circunstancias en las que ocurrió el vínculo entre ambos. “La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él”, sostuvo.
También indicó que la resolución debía reconocer la diferencia de poder que existía entre ambos y descartar la participación de sus padres como cómplices. “Que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, agregó.
El fallo civil quedó firme después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara por unanimidad, el 25 de junio de 2025, el amparo promovido por De Llano. La resolución reconoció que las víctimas de abuso sexual infantil pueden reclamar una reparación civil sin que el transcurso del tiempo anule ese derecho.
Por su parte, en el video difundido esta semana, el productor manifestó que su disculpa respondía al cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad judicial. También reconoció que sus declaraciones de 2022, realizadas en una entrevista con Yordi Rosado y en un comunicado en redes sociales, fueron “desafortunadas e inexactas”. En aquel momento había descrito el vínculo con Sokol como una relación “abierta y consentida”.
La sentencia también establece que De Llano debe respetar “su vida privada, honor, dignidad e integridad” y abstenerse de mencionarla públicamente, excepto para cumplir con los términos exactos de la disculpa. Sokol considera que la reciente publicación contraviene esa disposición y representa un nuevo incumplimiento. En su mensaje, acompañó el reclamo con la frase “Luis de Ya No”.
El plazo para publicar la disculpa venció el 9 de enero de 2026. Posteriormente, el 2 de septiembre, el productor fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas San Fernando, en Tlalpan, tras la ejecución de dos órdenes judiciales de 15 horas relacionadas con el desacato de disposiciones del proceso. Según Sokol, la asistencia a un curso especializado en prevención del abuso sexual era la única medida que De Llano había cumplido dentro del plazo establecido, de acuerdo con lo que ella informó en marzo de este año.
En su reciente pronunciamiento, la cantante también confirmó que incorporará nuevos representantes legales para continuar el caso en otra instancia. “Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil”, expresó antes de anunciar: “A partir de ahora, Zinser y Asociados será también mi equipo de abogados en materia penal”. Finalmente, Sokol reiteró que la indemnización económica que debe recibir del productor será destinada a una organización dedicada a prevenir el abuso infantil, propósito que había anunciado desde el inicio del litigio.