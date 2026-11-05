Sasha Sokol rechaza disculpa de Luis de Llano y prepara acción penal

El plazo para publicar la disculpa venció el 9 de enero de 2026. Posteriormente, el 2 de septiembre, el productor fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas San Fernando, en Tlalpan, tras la ejecución de dos órdenes judiciales de 15 horas relacionadas con el desacato de disposiciones del proceso. Según Sokol, la asistencia a un curso especializado en prevención del abuso sexual era la única medida que De Llano había cumplido dentro del plazo establecido, de acuerdo con lo que ella informó en marzo de este año.