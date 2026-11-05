Katie llamó a su papá antes de ser apuñalada mientras corría por un sendero

Katie Suárez, una joven hispana de 28 años y de origen salvadoreño, perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca mientras realizaba ejercicio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. El hecho ocurrió la noche del viernes 30 de octubre y es investigado por las autoridades policiales.
De acuerdo con la información, la joven había terminado su jornada laboral y decidió salir a correr por un sendero utilizado por corredores y ciclistas, ubicado en el sector de Shore Parkway, en Bath Beach, cerca de Bay 17th Street y la autopista Belt Parkway.
Antes de iniciar su recorrido, Katie se había reunido con sus padres en las cercanías de un restaurante. Posteriormente, se cambió de ropa, se puso su vestimenta deportiva y salió a realizar su acostumbrada actividad física.
Sin embargo, transcurrieron varios minutos y Katie no llegó al lugar. Ante la preocupación, su padre decidió salir a buscarla y la encontró inconsciente debajo de un árbol, con graves heridas en el cuello provocadas por un objeto cortante.
La joven fue auxiliada y trasladada de emergencia al NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde permaneció bajo atención médica y con soporte vital. No obstante, debido a la gravedad de las lesiones, falleció la noche del lunes 2 de noviembre.
La Policía de Nueva York mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable. Según las primeras declaraciones de los investigadores, una de las hipótesis es que se trató de una agresión al azar, debido a que no han encontrado indicios de que el atacante conociera previamente a la víctima o supiera que estaría en ese lugar.
Uno de los principales desafíos para los detectives es que el tramo del sendero donde ocurrió la agresión no cuenta con cámaras de vigilancia. Por esa razón, los investigadores están revisando otras fuentes de información que permitan reconstruir los movimientos registrados en los alrededores durante el momento del ataque.
Como parte de las diligencias, las autoridades identificaron aproximadamente 1,700 vehículos que circularon por la autopista Belt Parkway entre las 7:56 y las 8:12 de la noche. Los agentes buscan determinar si alguno de ellos cuenta con cámaras de tablero que hayan captado movimientos relacionados con el caso.
Asimismo, los equipos policiales han utilizado drones para inspeccionar el sector y continúan buscando posibles evidencias en los alrededores. Los investigadores también intentan obtener grabaciones de una carreta de comida que se encontraba estacionada cerca del lugar donde fue encontrada la joven.
Mientras avanzan las investigaciones, la Policía incrementó los patrullajes en la zona y solicitó la colaboración de conductores, residentes y cualquier persona que haya transitado por el sector durante la noche del viernes. Hasta el momento, no se han reportado arrestos relacionados con el crimen.
Por su parte, la madre de Katie confirmó que su hija era donante de órganos, por lo que su decisión permitirá que otras personas tengan una oportunidad de mejorar su salud y salvar sus vidas. Las autoridades ofrecen una recompensa de 10,000 dólares por información que permita identificar y capturar al responsable.