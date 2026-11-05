Katie llamó a su papá antes de ser apuñalada mientras corría por un sendero

La Policía de Nueva York mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable. Según las primeras declaraciones de los investigadores, una de las hipótesis es que se trató de una agresión al azar, debido a que no han encontrado indicios de que el atacante conociera previamente a la víctima o supiera que estaría en ese lugar.