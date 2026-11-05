Hallan asesinada a Sayuri Ponce tres días después de su desaparición

La Fiscalía General del Estado de Baja California quedó a cargo de las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen, determinar dónde fue asesinada la joven y establecer si el cuerpo fue trasladado hasta el sitio donde fue encontrado. Los indicios balísticos y los resultados de los estudios periciales serán parte de las diligencias para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sospechosos ni personas detenidas.