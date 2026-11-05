Hallan asesinada a Sayuri Ponce tres días después de su desaparición

La búsqueda de Sayuri Tajimaroa Ponce, una joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida en Tijuana, México, terminó de manera trágica luego de que fuera localizada sin vida en un paraje cercano al bulevar 2000. El cuerpo presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza y estaba envuelto en una cobija.
La joven había sido vista por última vez el viernes 30 de octubre, cuando salió de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Natura, sección Bosques, en Tijuana, Baja California. Desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con ella y comenzaron a solicitar ayuda para conocer su paradero.
De acuerdo con información de medios locales, los familiares intentaron comunicarse con Sayuri mediante llamadas y mensajes, pero no obtuvieron respuesta debido a que su teléfono celular permanecía apagado. Ante la falta de noticias, difundieron su fotografía y datos personales en redes sociales para solicitar la colaboración de la ciudadanía.
El hallazgo se produjo alrededor de las 13:00 horas del martes 3 de noviembre, en un terreno despoblado ubicado sobre la carretera Tijuana-Playas de Rosarito, a la altura del bulevar 2000 y cerca de una capilla dedicada a San Judas Tadeo, en los límites entre Tijuana y Playas de Rosarito.
Según los primeros reportes, elementos policiales que realizaban recorridos de vigilancia en el sector ubicaron el cuerpo de una mujer entre la maleza y la basura. La víctima estaba envuelta en una cobija y presentaba lesiones de arma de fuego. Posteriormente, mediante las diligencias de identificación, se confirmó que se trataba de la joven que permanecía desaparecida.
El Colectivo de Búsqueda de Baja California confirmó la localización sin vida de Sayuri a través de sus redes sociales. Incluso, aproximadamente dos horas antes del hallazgo, la agrupación había vuelto a compartir la ficha de búsqueda de la joven para solicitar información que permitiera encontrarla.
Tras el descubrimiento, elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, agentes de investigación, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para asegurar el perímetro y realizar el procesamiento de la escena. Durante las diligencias, los peritos localizaron indicios balísticos, entre ellos un casquillo percutido calibre 9 milímetros, que fue incorporado a las investigaciones.
La identificación de la víctima también permitió establecer que el cuerpo correspondía a Sayuri Tajimaroa Ponce. De acuerdo con reportes de medios locales, entre las pertenencias encontradas cerca de la joven había un bolso con documentos de identificación a su nombre. Asimismo, información preliminar de la investigación señaló que presentaba una lesión de bala en el cráneo, con orificio de entrada y salida.
La Fiscalía General del Estado de Baja California quedó a cargo de las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen, determinar dónde fue asesinada la joven y establecer si el cuerpo fue trasladado hasta el sitio donde fue encontrado. Los indicios balísticos y los resultados de los estudios periciales serán parte de las diligencias para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sospechosos ni personas detenidas.
Por ahora, tampoco se han dado a conocer públicamente detalles sobre el móvil del crimen o si Sayuri había recibido amenazas antes de desaparecer. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer la muerte de la joven y determinar quiénes participaron en el hecho.