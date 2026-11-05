Estas zonas de Honduras no tendrán energía este viernes 6 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este viernes 6 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y El Paraíso, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Francisco Morazán y El Paraíso, la interrupción del servicio está programada de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las zonas afectadas serán las aldeas SOS, Galeras, Lizapa, Maraita, Manzaragua, Yauyupe, Coato, Güinope, Silisgualagua, San Lucas, Apalipí y San Antonio de Flores, así como sectores aledaños.
En el Distrito Central, Francisco Morazán, se registrará una interrupción de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. Los sectores afectados incluyen el Museo Casa Morazán, Archivo Nacional, Larach y Cía. número 1, Paiz Centro, barrio Los Dolores, Correo Nacional y la zona comercial de la calle peatonal. También se suspenderá el servicio en La Rampa, los ministerios de Salud y Finanzas, barrio El Jazmín, barrio La Moncada y avenida Cervantes, desde el Servicio de Administración de Rentas (SAR) hasta la Secretaría de Educación, además de zonas aledañas.
En San Pedro Sula, Cortés, los trabajos dejarán sin energía eléctrica a los residentes de las residenciales Villas del Bosque I, Monte Alegre, Villas del Bosque II, Maple y Campisa I etapa. La interrupción está prevista de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.