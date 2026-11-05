Estas zonas de Honduras no tendrán energía este viernes 6 de noviembre

En el Distrito Central, Francisco Morazán, se registrará una interrupción de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. Los sectores afectados incluyen el Museo Casa Morazán, Archivo Nacional, Larach y Cía. número 1, Paiz Centro, barrio Los Dolores, Correo Nacional y la zona comercial de la calle peatonal. También se suspenderá el servicio en La Rampa, los ministerios de Salud y Finanzas, barrio El Jazmín, barrio La Moncada y avenida Cervantes, desde el Servicio de Administración de Rentas (SAR) hasta la Secretaría de Educación, además de zonas aledañas.