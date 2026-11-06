Decomisan en Colombia arsenal que habría salido de Colón; capturan a hondureño

Un hondureño fue capturado junto a otros cuatro hombres durante una operación de la Armada Nacional de Colombia, que permitió interceptar una embarcación cargada con un arsenal de armas de fuego en aguas del Caribe colombiano, frente a las costas de La Guajira.
Según las investigaciones preliminares, el arsenal habría salido de Honduras, específicamente de Limón, departamento de Colón, y tenía como destino Colombia. El cargamento fue interceptado mediante la denominada "Operación Poseidón", ejecutada por la Armada colombiana con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, entre los cinco detenidos figuran cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño, identificado hasta el momento como Wesley Méndez, quien es el hombre de gorra roja, según los datos brindados.
Los sospechosos se transportaban en una embarcación tipo Go-Fast, que fue interceptada en altamar cuando trasladaba un importante cargamento de armamento oculto en un doble fondo. La operación permitió descubrir las armas y detener a los ocupantes de la lancha.
Según información de inteligencia, el arsenal presuntamente tenía como destino las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo gerrillero que opera en territorio colombiano.
El balance oficial de la operación incluye la incautación de 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras, además de 96 proveedores y municiones de diferentes calibres.
Las autoridades también reportaron el decomiso de 15,542 cartuchos, 6,960 dólares y 23,569 lempiras en efectivo. Asimismo, la embarcación utilizada para transportar el armamento quedó inmovilizada como parte del procedimiento.
La magnitud del decomiso fue destacada por las autoridades colombianas, que señalaron que una incautación de armamento de estas características no se registraba desde hacía 45 años en la región del Caribe. Esta afirmación fue resaltada durante la presentación de los resultados de la operación.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, presentó los resultados de la "Operación Poseidón" en un video divulgado durante la noche del 5 de noviembre, en el que reconoció el trabajo de las instituciones que participaron en el procedimiento.
Durante su intervención, el mandatario destacó la cantidad de armas decomisadas y aseguró que el operativo representa un golpe al tráfico ilegal de armamento y al abastecimiento de las organizaciones criminales que operan en el país.
La operación también fue presentada como un resultado de la cooperación internacional, el intercambio de información de inteligencia y la coordinación entre las instituciones de seguridad para interrumpir las rutas marítimas utilizadas por estructuras criminales.
Los cinco capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes en Colombia, que deberán continuar con las investigaciones para establecer sus posibles responsabilidades en el transporte y tráfico ilegal del arsenal.