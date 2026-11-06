Luto en Ocotepeque por la muerte del reconocido futbolista Guayo Arita

Un accidente de tránsito registrado este viernes en el municipio de Sinuapa, Ocotepeque, habría provocado la muerte de Eduardo Arita, un reconocido futbolista de la zona, mientras otra persona resultó gravemente herida.
El percance ocurrió en la carretera internacional, a la altura del sector de Sinuapa, cuando Arita se movilizaba en una mototaxi junto a un joven identificado como Josué.
Tras el accidente, ambos fueron trasladados de emergencia a la clínica periférica de Sinuapa, donde recibieron atención médica debido a la gravedad de las lesiones.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Guayo Arita falleció a consecuencia de los impactos sufridos durante el percance.
El estado de salud del joven Josué se mantiene bajo condición reservada, según la información proporcionada tras el accidente.
La muerte de Arita ha causado pesar entre habitantes de Ocotepeque, donde era conocido por su trayectoria en el fútbol y el cariño que se había ganado entre quienes lo conocían.
En el ámbito deportivo, era reconocido como un delantero con capacidad goleadora, al que muchos identificaban como un "golpeador nato" por su habilidad frente al arco.
Sus seguidores y allegados lo llamaban cariñosamente "La Tanqueta Camate", un apodo con el que era identificado en su zona.
La noticia de su fallecimiento ha generado consternación entre personas que compartieron con él en las canchas y en la comunidad, donde era una figura conocida por su participación en el fútbol local.
Con profunda consternación, los familiares, amigos y conocidos lamentan la muerte de Guayo Arita y esperan la recuperación de la otra persona involucrada en el percance.