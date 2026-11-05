Mujer vinculada a El Diablo usaba falsas ofertas de empleo para reclutar jóvenes

Una mujer de 38 años, señalada como presunta integrante de la estructura criminal denominada el cártel del Diablo, fue capturada la mañana de este jueves 5 de noviembre en San Pedro Sula, Cortés.
La detención se llevó a cabo en la colonia Flor de Cuba, mediante un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en cumplimiento de una orden judicial emitida en su contra.
De acuerdo con las autoridades, la sospechosa es originaria de Sulaco, Yoro, y residía en el sector donde fue localizada por los equipos policiales que le daban seguimiento desde hacía varios días.
Las investigaciones señalan que la mujer presuntamente desempeñaba un papel dentro de la organización criminal, principalmente en el reclutamiento de jóvenes a través de falsas ofertas de empleo.
Según las indagaciones, la sospechosa habría contactado a mujeres jóvenes con la promesa de conseguirles trabajo en labores domésticas, pero posteriormente las sometía a situaciones de explotación sexual.
Las autoridades también la vinculan con actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas en el municipio de Sulaco, Yoro, y comunidades cercanas, como parte de las operaciones atribuidas a esta estructura delictiva.
La orden de captura contra la mujer fue emitida el pasado 20 de octubre de 2026 por el presunto delito de trata de personas agravada con la finalidad de realizar actividades delictivas, en perjuicio de un testigo protegido.
César Ruiz, jefe regional de la DPI, explicó que la operación se desarrolló en coordinación con unidades de inteligencia policial, que previamente recopilaron información y mantuvieron bajo vigilancia a la sospechosa para establecer su paradero.
Ruiz también manifestó que la sospechosa habría buscado refugio en San Pedro Sula después de conocer el despliegue policial efectuado el miércoles en diferentes sectores del departamento de Yoro contra presuntos integrantes del denominado Cártel del Diablo.
Tras su captura, la mujer será remitida a los órganos jurisdiccionales correspondientes, donde deberá responder por el delito que se le imputa.
La captura de la mujer se suma a las acciones policiales desarrolladas el miércoles en el departamento de Yoro, donde las autoridades reportaron la detención de 22 personas durante diferentes intervenciones realizadas en Sulaco y otros sectores.
Estos operativos forman parte de las investigaciones orientadas a desarticular la estructura criminal y establecer las responsabilidades individuales de sus presuntos integrantes, en medio de las recientes reformas penales relacionadas con el combate a grupos criminales declarados terroristas.