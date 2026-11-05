Detienen a presunta mano derecha del Cartel del Diablo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer de 38 años, señalada por las autoridades como presunta integrante y mano derecha del denominado Cartel del Diablo, fue detenida este jueves 5 de noviembre en la colonia Flor de Cuba, en San Pedro Sula, Cortés. La captura se ejecutó durante un operativo de la Policía Nacional, luego de que equipos de investigación e inteligencia realizaron labores de seguimiento para ubicar a la sospechosa, quien tenía una orden judicial pendiente por el delito de trata de personas agravada con multas de actividades delictivas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la detenida es originaria de Sulaco, Yoro, y tenía su domicilio en la misma colonia donde fue localizada. César Ruiz, jefe regional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), explicó que la operación fue coordinada con unidades de inteligencia policial, encargadas de recopilar información y vigilar los movimientos de la mujer antes de proceder con su captura.

El funcionario indicó que las autoridades investigaban el supuesto papel que desempeñaba la sospechosa dentro de la estructura criminal y el grado de participación que habría tenido en las actividades atribuidas a esta organización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ruiz también señaló que la mujer habría buscado refugio en San Pedro Sula luego de conocer el despliegue policial realizado el miércoles en el departamento de Yoro.

Las investigaciones continuarán para identificar a otras personas que presuntamente integran esta estructura criminal. Mientras tanto, la detenida será remitida a las instancias judiciales correspondientes para que responda por el delito que se le imputa.

Los operativos en Yoro dejaron 22 detenidos