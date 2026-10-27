Envían al centro penal de El Progreso a tres supuestos miembros del Cártel del Diablo

Sulaco, Yoro, Dos mujeres y un hombre, supuestos miembros del Cártel del Diablo, fueron remitidos este martes al centro penal de El Progreso, Yoro, luego de ser detenidos durante un operativo policial en el municipio de Sulaco, señalado por las autoridades como una zona de operación de esta estructura criminal. Los sospechosos fueron capturados el lunes 26 de octubre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), como parte de las investigaciones por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir. Los detenidos fueron identificados como Cristian Jonás Córdoba Ramos, de 22 años, conocido con el alias de El Diablillo; Cenayda Guadalupe Oviedo Rodas, de 24 años, alias Naida; y Cendy Johana Rodríguez Palma, de 27 años, conocida como La Negra.

De acuerdo con el informe policial, Córdoba Ramos es señalado como supuesto integrante activo de la organización criminal y presuntamente se encargaba de realizar los cobros relacionados con los secuestros atribuidos al grupo. Las autoridades lo vinculan con el secuestro agravado de Blenda Jaqueline Amador Domínguez, ciudadana estadounidense. La investigación busca establecer su presunta participación en este hecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por su parte, Cenayda Guadalupe Oviedo Rodas y Cendy Johana Rodríguez Palma son señaladas como supuestas integrantes de la estructura criminal. Ambas residen en el municipio de Sulaco, Yoro, y fueron detenidas preventivamente por su presunta vinculación con el delito de asociación para delinquir. Según las diligencias de la Unas, las dos mujeres estarían relacionadas con las actividades de la organización, a la que las autoridades atribuyen la venta y distribución de drogas en la zona. La Policía sostiene que el denominado Cártel del Diablo estaría vinculado con diferentes hechos delictivos, entre ellos secuestros, asesinatos y tráfico de drogas. Además, señala que la estructura tendría presencia en distintas ciudades del país. El operativo se ejecutó mediante labores de investigación e inteligencia, en el marco del Plan Ciudades Seguras, con la participación de agentes de la DPI, la Unas y otras unidades policiales. Durante las detenciones, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares de diferentes marcas, que quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias investigativas.