Capturan a tres presuntos miembros del Cartel del Diablo en Sulaco, Yoro

Las autoridades vinculan a Córdova Ramos con el secuestro agravado de Blenda Jaqueline Amador Domínguez , ciudadana de nacionalidad estadounidense. La DPI informó que la detención preventiva se efectuó como parte de las investigaciones relacionadas con este caso.

Uno de los detenidos es Cristian Jonás Córdova Ramos , de 22 años, conocido con el alias de Cristian, residente en Yoro, Yoro, y de oficio labrador. Según el informe policial, es señalado como integrante activo del Cartel del Diablo y presuntamente se encargaba de realizar los cobros relacionados con los secuestros atribuidos al grupo.

Sulaco, Yoro. Tres presuntos integrantes del denominado Cartel del Diablo fueron detenidos este lunes 26 de octubre de 2026 en el municipio de Sulaco, Yoro, durante una operación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), por su presunta vinculación con los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir.

Las otras dos detenidas son Cenayda Guadalupe Oviedo Rodas, de 24 años, conocida como Naida, residente en la colonia Las Casitas, y Cendy Johana Rodríguez Palma, de 27 años, alias La Negra, residente en la aldea San Antonio. Ambas viven en el municipio de Sulaco y fueron detenidas preventivamente por el presunto delito de asociación para delinquir.

De acuerdo con el informe de la Unidad Nacional Antisecuestros, las diligencias investigativas permitieron identificar a las dos mujeres como supuestas integrantes activas de la organización, a la que las autoridades atribuyen actividades de venta y distribución de drogas en la zona.

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La Policía sostiene que el denominado Cartel del Diablo estaría vinculado con diversos hechos delictivos, entre ellos secuestros, asesinatos y tráfico de drogas. Según el reporte, sus integrantes operarían en distintas ciudades del país y mantendrían en una situación de temor e incertidumbre a pobladores de Sulaco y municipios del norte de Francisco Morazán.

El operativo se desarrolló mediante labores de investigación e inteligencia en el marco del Plan Ciudades Seguras, con la participación de la DPI, la UNAS y otras unidades policiales. Durante las detenciones, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares de diferentes marcas, que quedaron bajo control de las autoridades.

La DPI informó que los tres detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para que se realicen las actuaciones legales correspondientes. Las acusaciones deberán ser esclarecidas mediante el proceso judicial, mientras se mantiene la presunción de inocencia de los señalados.