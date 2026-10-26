¿Quién es el misterioso prometido de Daniela, hija de Juan Orlando Hernández?

La noticia del compromiso de Ana Daniela Hernández, hija del expresidente Juan Orlando Hernández y de la ex primera dama Ana García, ha despertado el interés de los hondureños y de sus seguidores en las redes sociales.
"Contando los días", escribió ayer Daniela en su cuenta de Facebook al publicar las imágenes que evidenciaron su compromiso. En las fotografías, aparece sonriente y enamorada junto a su pareja.
El expresidente Juan Orlando Hernández aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a la pareja: "Feliz por ustedes, Sebastián y Daniela, hijita bella. Que Dios nuestro Señor los bendiga".
Fue el propio exmandatario quien reveló el nombre del prometido, cuya identidad se mantenía en misterio. Hasta el momento, se conocen pocos detalles sobre Sebastián, ya que sus datos personales, trayectoria profesional y la historia de su relación con Daniela permanecen fuera del conocimiento público.
Sin embargo, el prometido de Daniela ya había aparecido junto a ella en un video que trascendió en julio. En las imágenes, ambos compartían una comida mientras conversaban de manera amena.
Las fotografías más recientes han generado comentarios y muestras de cariño por parte de los seguidores de Daniela, quienes han expresado su alegría por el compromiso.
Las imágenes muestran a la pareja sonriente y cercana, mientras crece la curiosidad por conocer más detalles sobre los preparativos de la celebración.
Por ahora, Daniela no ha anunciado públicamente la fecha de la boda ni ha compartido información sobre el lugar o los detalles de la ceremonia.
"Que emoción", expresó Isabela Hernández, hermana de Daniela, tras la noticia del compromiso.
El anuncio se produjo 96 días después de la llegada de Juan Orlando Hernández a Honduras, tras recibir un indulto en Estados Unidos que anuló su condena por narcotráfico.
Juan Orlando Hernández y Ana García son padres de cuatro hijos: Ivonne María Hernández, Juan Orlando Hernández, Ana Daniela e Isabela.