Varios sectores de Honduras estarán sin electricidad este lunes 26 de octubre

Asimismo, otros sectores de Puerto Cortés, Omoa, Quimistán y Santa Bárbara permanecerán sin servicio eléctrico de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Las zonas son: Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada y la Municipalidad de Omoa. El barrio Las Lomas, Los Amates, colonia Costa Rica, La Suárez, colonia Marbella, colonia Brisas del Caribe, colonia Nicaragüenses, Escuela Marítima, Gases del Caribe, barrio La Playa, Las Salinas, barrio Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, barrio San Antonio, Las Acacias y otras zonas.