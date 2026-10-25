Varios sectores de Honduras estarán sin electricidad este lunes 26 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán servicio de electricidad este lunes 26 de octubre de 2026.
La empresa explicó que las interrupciones del servicio eléctrico se deben a labores de mantenimiento en circuitos que abastece a distintos sectores del país.
De acuerdo con la información publicada por la Enee en sus redes sociales, los cortes de energía tendrán una duración aproximada de siete horas.
Los cortes de electricidad abarcarán varios sectores de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Santa Bárbara.
Se recomienda a la población de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante las labores de mantenimiento, que buscan optimizar el funcionamiento de la red eléctrica en el país.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Puerto Cortés, Cortés, la interrupción del servicio eléctrico está programada de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. El sector afectado es Agrecasa (Agregados del Caribe S. A.).
Por otra parte, en los municipios de Omoa y Puerto Cortés, la suspensión del servicio eléctrico está programada de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Los sectores afectados serán: la gasolinera Texaco Peaje, gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, oficinas de Tránsito, plantel Botainer, peaje de Puerto Cortés, cementerio Caridad del Cobre, residencial Roma, Tramade, Brisas de Tramade, colonia Episcopal, El Récord, ITT, gasolinera Uno ITT, residencial Santa Isabel, plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo, Relleno sanitario y Chile Arriba.
Además, la Enee programó interrupciones del servicio eléctrico de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en distintos sectores de Puerto Cortés, Omoa, Quimistán y Santa Bárbara. Las zonas afectadas serán Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, plantel Fertiagroh, parque acuático Safari, barrio Medina, Quebrado El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, colonia Las Torres, sector Cuerera, colonia Emsland, La Tequera, colonia Lempira, colonias Unión I y Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, plantel Seaboard Marine, colonia 9 de Diciembre, colonia Cerro Mar, Fertica, cementerio municipal, colonia Centenario, Agua Pingüino y otras zonas.
Asimismo, otros sectores de Puerto Cortés, Omoa, Quimistán y Santa Bárbara permanecerán sin servicio eléctrico de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Las zonas son: Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada y la Municipalidad de Omoa. El barrio Las Lomas, Los Amates, colonia Costa Rica, La Suárez, colonia Marbella, colonia Brisas del Caribe, colonia Nicaragüenses, Escuela Marítima, Gases del Caribe, barrio La Playa, Las Salinas, barrio Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, barrio San Antonio, Las Acacias y otras zonas.
Por otra parte, en el Distrito Central, Francisco Morazán, la suspensión del servicio eléctrico está programada de 8:30 a. m. a 3:30 p. m. en la colonia Satélite.