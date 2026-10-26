Acusado por el crimen de Vianka se entrega en Copán tras versiones de fuga a Guatemala

Edwin Alexander Hernández se presentó este lunes ante la Policía en Copán, por suponerlo responsable del femicidio agravado de la joven Vianka Ninoska García López, ocurrido el 16 de julio en La Lima, Cortés.
El principal sospechoso del femicidio de Vianka García López se entregó voluntariamente a las 9:30 de la mañana en la aldea Jaral, municipio de Santa Rita, departamento de Copán, según un informe policial.
Según la información policial, el sospechoso habría disparado contra la víctima a la altura del cuello cuando presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Tras la entrega, Santos Meraz, padre de Daniel Antonio Meraz Cáceres, condenado a 18 años y nueve meses de prisión por el femicidio de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, se pronunció en apoyo a Edwin Alexander Hernández. Este hecho ocurrió el pasado 3 de junio de este mismo año.
Santos Meraz aseguró que había colaborado para que el sospechoso se presentara voluntariamente ante las autoridades. En su mensaje, expresó que consideraba cumplido el compromiso de ayudar a que enfrentara la justicia.
"Misión cumplida. Alex, Ya está en manos de las Autoridades. Me cumplió. Él me llamó y me pidió ayuda para entregarse voluntariamente a las autoridades", escribió Meraz en la publicación.
En el mismo mensaje, Meraz afirmó que le había pedido al sospechoso que se disculpara: "Mi respuesta fue, te apoyaré, Pero tienes que pedir perdón y luego entregarte y enfrentar la justicia, tal como lo hizo mi hijo".
Meraz también manifestó su confianza en que el caso se resolverá conforme a la ley. "Ahora tiene al máximo defensor de su lado", publicó, en referencia a su fe cristiana.
Vianka Ninoska García López fue asesinada el pasado 16 de julio en su vivienda, ubicada en la colonia Planeta, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés. Su muerte causó consternación y lamento en la comunidad.
Después del crimen, desde la cuenta de Facebook de la víctima se publicaron mensajes atribuidos a Hernández, en los que sostenía que el disparo había sido accidental. "Señores, fue sin intención, se me safó un disparo. Ella y yo éramos muy felices", escribió en uno de los comentarios difundidos en Facebook.
Como parte de las diligencias, los investigadores examinaron la escena del crimen, donde habrían encontrado indicios de una discusión previa entre la pareja y desorden en la habitación. Entre los elementos mencionados en la investigación figura una almohada con un orificio de bala, que, según la información proporcionada.
Las hipótesis policiales apuntan a que la almohada pudo haber sido utilizada para reducir los residuos de pólvora y contener la sangre y otros fluidos biológicos tras el disparo.
Antes de la entrega voluntaria, las autoridades manejaban información de inteligencia, según la cual Hernández habría huido hacia Guatemala. Por esa razón, se informó que se había solicitado una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para facilitar su localización y captura.
El informe policial indica que el caso sería remitido para solicitar una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público.