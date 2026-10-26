¿Mbappé puede provocar un giro inesperado en el Balón de Oro 2026?: se desata el delirio

Ahora, la comparación vuelve a estar sobre la mesa. Las especulaciones sobre Mbappé han ganado terreno y su escalada en las apuestas ha disparado la expectación. Sin embargo, conviene distinguir entre el ruido mediático y los datos: el repunte refleja un cambio en las expectativas sobre el resultado, pero no confirma que el francés vaya a ganar ni demuestra por sí solo que existan filtraciones fiables sobre el vencedor.