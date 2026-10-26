¿Mbappé puede provocar un giro inesperado en el Balón de Oro 2026?: se desata el delirio

El Balón de Oro vuelve a calentarse en las horas previas a la gala del premio que se estrega este lunes y Kylian Mbappé se ha convertido en el gran protagonista de última hora.
La revista francesa France Football entregará hoy lunes 26 de octubre al ganador del Balón de Oro 2026 en el teatro de Londres.
Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane son los grandes favoritos, sin olvidar a Messi, quien es el máximo galardonado.
Las apuestas han dado un vuelco espectacular a favor de Kylian Mbappe, cuyas opciones de ganar el premio se han disparado un 407,8% en apenas unos días después de su gran actuación en el Clásico ante Lamine Yamal.
Un movimiento que alimenta las especulaciones en los medios y ha devuelto la ilusión a Francia, donde empieza a contemplarse la posibilidad de una sorpresa que parecía muy difícil hace apenas unos días.
Los datos de Betfair reflejan la magnitud del cambio. Mbappé ha pasado de tener un 4,35% de probabilidades de conquistar el galardón a alcanzar el 22,09%, su registro más alto de todo 2026.
El delantero del Real Madrid se coloca así como segunda opción en las estimaciones, por delante de Lamine Yamal, que cae hasta el 12,05%.
Solo Harry Kane resiste por delante, con un 49,10% de probabilidades de llevarse el premio tras su destacada temporada con el Bayern Múnich.
Kylian Mbappé viene de ser figura del Clásico en el Camp Nou, donde el Real Madrid ganó por 1-2 al Barcelona con un doblete del delantero francés.
Mbappé alcanzó en el Clásico los 100 goles con el Real Madrid. El delantero llega a esta cifra tras completar una gran actuación y marcar un doblete que dio al equipo la victoria en el Camp Nou. Logró esta cifra en su partido 116.
Los 100 goles de Mbappé con el Real Madrid se reparten así: 67 en la Liga, 25 en la Champions, 4 en la Copa del Rey, 2 en el Mundial de Clubes, 1 en la Supercopa de Europa y 1 en la Supercopa de España. En su primera temporada anotó 44 tantos; la pasada, 42, y en la actual suma 14.
El movimiento ha reabierto el debate sobre un posible giro de última hora, con un precedente muy reciente que invita a no descartar nada: el Balón de Oro de 2024.
Entonces, Vinicius parecía tener el galardón al alcance de la mano, pero las informaciones que apuntaban a Rodri como ganador se multiplicaron el mismo día de la ceremonia. El Real Madrid terminó cancelando su viaje a París al conocer que el brasileño no sería el elegido. El centrocampista español acabó levantando el trofeo.
Ahora, la comparación vuelve a estar sobre la mesa. Las especulaciones sobre Mbappé han ganado terreno y su escalada en las apuestas ha disparado la expectación. Sin embargo, conviene distinguir entre el ruido mediático y los datos: el repunte refleja un cambio en las expectativas sobre el resultado, pero no confirma que el francés vaya a ganar ni demuestra por sí solo que existan filtraciones fiables sobre el vencedor.
Pese a la euforia que rodea a Mbappé, los datos siguen señalando a Harry Kane como el candidato mejor situado. El inglés conserva un 49,10% de probabilidades y ha mantenido una posición privilegiada durante buena parte del año, con una media del 25,7%.
La candidatura de Kane se apoya en la regularidad y en sus registros individuales, aunque el palmarés colectivo ha generado dudas. Con el Bayern Múnich conquistó la Bundesliga y la Copa alemana, pero no consiguió los grandes títulos europeos o mundiales que suelen reforzar una candidatura al Balón de Oro.