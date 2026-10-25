La reivindicación de jugador de Olimpia, mensaje de Espinel y bella madre de futbolista cautiva

En imágenes la jornada dominical que protagonizaron Olimpia y Motagua con sendos triunfos ante Lobos de UPNFM y Juticalpa FC, respectivamente por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.
Así fue el 11 titular del Motagua posando con una camiseta en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.
Emilio Izaguirre Jr., hijo del exfutbolista y ahora director deportivo del Motagua, fue una de las sorpresas en la alineación titular del equipo azul.
Romario Da Silva, de baja por una grave lesión, apareció en el estadio Nacional Chelato Uclés con su esposa para ver el partido de Motagua ante el Juticalpa FC.
Eddy Atala, presidente del Motagua, estuvo en el palco del estadio Nacional Chelato Uclés disfrutando de unos bocadillos mientras observaba el partido.
Aarón Barrios entró de cambio en el segundo tiempo y a los pocos segundos marcó el primer gol del Motagua contra el Juticalpa FC.
El delantero del Motagua mostró el escudo del equipo azul y lo festejó a lo grande. Entró de cambió y marcó el 1-0 con disparo de zurda.
Los jugadores del Motagua celebraron y felicitaron a Aarón Barrios por su gol nada más entrar al campo ante el Juticalpa FC.
Jordan García ganó por todo lo alto, un salto al estilo de Cristiano Ronaldo, y marcó el 2-0 de Motagua contra el Juticalpa FC.
Los dos héroes del Motagua, Aarón Barrios y Jordan García, festejando el 2-0 contra el Juticalpa FC.
La felicidad de sentenciar el triunfo del Motagua, el beso que tiró Jordan García tras su gol.
Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, estuvo en el sector de silla del estadio Nacional junto a su hija.
Virginia Varela asistió al estadio Nacional para ver jugar a su hijo que lleva el mismo nombre de su padre Emilio Izaguirre. Una madre orgullosa y bella.
Eduardo Espinel a la llegada del Olimpia al estadio Emilio Williams de Choluteca. Un aficionado le gritó al técnico "con todo el miércoles" para el partido de vuelta contra Cartaginés en la Copa Centroamericana y el uruguayo contestó: "Con todo el miércoles".
Eduardo Espinel firmó autógrafos a los aficionados del Olimpia en el estadio Emilio Williams de Choluteca.
La Ultra Fiel, barra del Olimpia, una vez más puso el color en la previa del partido en el estadio Emilio Williams de Choluteca.
La locura de los aficionados olimpistas por su equipo, así lo demuestran los hinchas que andan en la barra Ultra Fiel.
La familia olimpista disfrutó del triunfo del Olimpia contra la UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca.
Olimpia salió a jugar ante la UPNFM con un 11 titular alternativo: Onan Rodríguez, Kevin Güity, Edwin Lobo, Cristian Canales, Anthony Ortiz, Raúl García, Axel Jamir Maldonado, Didier Paguada, Bryan Cortés, Kilmar Peña y Yustin Arboleda.
La afición del Olimpia dijo presente en el estadio Emilio Williams de Choluteca para apoyar a su equipo contra la UPNFM.
Esta hermosa aficionada olimpista posó para el lente de Diario La Prensa desde las gradas del estadio Emilio Williams de Choluteca.
Ellas disfrutaron del partido que el Olimpia le ganó a los Lobos de la UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca.
La guapa fotógrafa que cautivó a los presentes en el estadio Emilio Williams de Choluteca.
La UPNFM también contó con su equipo de trabajo de redes sociales en el partido contra Olimpia.
Ellas cautivaron en la cancha del estadio Emilio Williams de Choluteca durante el partido UPNFM vs Olimpia.
Kilmar Peña cayó en el área tras ser derribado por José García y el árbitro Selvin Brown pitó el penal.
Los jugadores del Olimpia reclamaron al árbitro Selvin Brown tras su decisión de pitar el penal.
Yustin Arboleda no falló y así disparó para marcar el penal que dio el triunfo al Olimpia 0-1 contra la UPNFM.
Fue el quinto gol de Yustin Arboleda en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Los jugadores del Olimpia celebrando el gol de Yustin Arboleda, quien se reivindicó después de su expulsión contra Cartaginés en la Copa Centroamericana.
El árbitro Selvin Brown fue al FVS para revisar una jugada en el segundo tiempo, pero en ese momento se cortó la luz en el estadio Emilio Williams.
Así se miraba el estadio Emilio Williams de Choluteca a oscuras, únicamente alumbrado por las luces de los celulares de los aficionados.
Mientras esperaban que regresara la luz, los jugadores de ambos equipos charlaban en la cancha.
En los últimos minutos, la afición del Olimpia lanzó fuegos artificiales celebrando la victoria ante la UPN.